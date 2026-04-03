Tavernes presenta la I Universitat de Primavera dedicada a la lengua, la historia y la cultura de la Valldigna

La alcaldesa Lara Romero, la directora del Centro Internacional de Gandia de la Universitat de València (UV), Carme Melo, y la regidora de Educación, Encar Mifsud, han presentado en el ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna la primera edición de la Universitat de Primavera, que se celebrará en la localidad del 15 al 18 de abril enmarcada en lo programa Sociedad que incluye las Universidades Estacionales de la Universitat de València.

La I Universitat de Primavera, que nace con la voluntad de poner en valor el patrimonio lingüístico, histórico y cultural de la Valldigna y fomentar el conocimiento y la reflexión alrededor de la identidad de nuestro territorio, ofrecerá un programa multidisciplinar con ponencias, actividades y una salida cultural. Esta propuesta cuenta con inscripción gratuita con el objetivo de facilitar el acceso al conocimiento y promover la participación ciudadana.

Con el título de "Lengua, historia y cultura de la Valldigna", la primera edición reunirá en la Casa de la Cultura a especialistas de diferentes ámbitos académicos que abordarán cuestiones como la memoria democrática, la historia local, la toponimia y la lengua con expertos e investigadores.

En las dos jornadas moderará los coloquios Carme Melo. El programa del 15 de abril analizará la historia y la memoria democrática con la participación de Antonio Calzado e Isabel Benavent, de la Universitat de València, mientras que el 17 de abril se hablará de lengua y toponimia con la presencia de Abel Soler, doctor en Historia Medieval y Filología Catalana y Joan Giner, también doctor en Filología Catalana.

Además, el sábado 18 de abril se ha programado una visita guiada por diferentes espacios emblemáticos de Tavernes de la Valldigna que permitirá conocer de primera mano el patrimonio y la evolución histórica de la localidad de la mano de la cronista de la ciudad, Encarna Sansaloni.

Valoraciones

La alcaldesa Lara Romero destaca que "con esta iniciativa potenciamos ese espíritu de pertenencia a nuestra tierra cuando hablamos de historia, cultura y lengua y redoblamos esfuerzos para dar a conocer a las nuevas generaciones que quieran venir a aprender un poco más de nuestra historia". Además, Romero añade que "Tavernes se posiciona como un espacio de reflexión donde aprender, pero también de intercambiar inquietudes".

Desde la Universitat de València, Carme Melo, coordinadora de la I Universitat de Primavera, subraya que "este programa es un instrumento para democratizar el conocimiento, que salga de las aulas y centros de investigación y llego a toda la ciudadanía. Con Tavernes ampliamos esa lista de municipios donde hacemos universidad y acercamos el saber de las personas que trabajan en la Universitat de València".

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Por su parte, la regidora de Educación, Encar Mifsud recalca que para Tavernes "es un privilegio acoger esta primera edición y acercar así la universidad a la ciudadanía mediante conferencias de calidad que promueven el conocimiento de nuestra historia, cultura y lengua. Se trata de una iniciativa excelente para dinamizar el municipio en el ámbito educativo y reforzar los vínculos entre universidad, territorio y vecinos y vecinas".