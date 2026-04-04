La estación de autobuses de Gandia: céntrica, pero muy desaprovechada

Si un turista, visitante o viajero que recale en Gandia le pregunta a un gandiense dónde está la estación de autobuses, este último le indicará que detrás de la del ferrocarril, en pleno centro de la ciudad. Pero a partir de aquí poco más podrá encontrar el forastero, ya que el recinto, que efectivamente comparte con los trenes de Renfe, está totalmente huérfano de información, de servicios relacionados, o de taquillas de las compañías que allí operan.

Un triste mupi tiene colgados carteles de papel, alguno ya descolorido e ilegible. Es, en definitiva, un aparcadero de autobuses donde alguien que no haya hecho alguna ruta se queda desnortado primero, e indignado después.

Hay dos problemas de fondo, uno sobre la propia infraestructura y otra en cuanto a las líneas. Respecto del primero la gestión se complica porque la estación intermodal está en suelo Adif, la empresa gestora de infraestructuras ferroviarias, que a su vez tiene un convenio de cesión gratuita con el Ayuntamiento de Gandia para 75 años, firmado por primera vez en 1996 y renovado el año pasado. En el convenio se marca como requisito que el ayuntamiento no puede hacer una explotación comercial del recinto.

Las persianas metálicas no se suelen abrir y hay dos puertas laterales. / J.C.

Es decir, no puede obtener rendimiento económico. Por tanto, el consistorio sólo se encarga de su limpieza, mantenimiento y vallado perimetral, tanto de la superficie, 2.823 metros cuadrados, como del parque, que es municipal.

Pero es que allí también operan las líneas de la Generalitat; el transporte comarcal que la Conselleria de Transportes tiene en concesión y también la compañía pública autonómica Transvía. Es decir, paran buses de compañías que ofrecen conexiones desde comarcales hasta interurbanas, pero con escaso control sobre las mismas.

Este periódico se puso en contacto con las tres administraciones implicadas. En Adif se remiten al citado convenio. En el ayuntamiento valoran que es una suerte conservar la estación sin canon que pagar, y en el centro, no en el extrarradio, como sucede con otras ciudades. En la Generalitat contestan que «la gestión de la infraestructura no depende de la administración autonómica». En los últimos años nadie recuerda haber hecho ninguna inversión en la zona de bus para la mejora de las instalaciones.

Las persianas metálicas, que deberían conectar la estación de trenes con la dársena de buses, casi siempre están bajadas, y hay dos puertas laterales para circular. Los aseos son compartidos con los de Renfe.

Luego están las líneas. La única compañía que tiene oficina y taquilla en Gandia es Avanza, antes conocida como Auto-res. Están presentes desde 1989 pero no dentro de la estación, como les gustaría, si no en la calle de enfrente, en un entresuelo de la avenida Marqués de Campo. Adif tiene un local vacío, una papelería que cerró, pero se niega a cederlo a las compañías de autobuses.

No hay ventanillas ni de Grupo Jiménez, ni Olibús ni Simbús, las compañías con más viajes por la comarca. Los conductores hacen de taquilleros, cobrando en efectivo o, con suerte, con datáfonos.

Oficina y taquillas de Avanza, en la calle de enfrente, fuera de la estación. / J.C.

Esto provoca que la taquilla de Avanza se convierta en un punto donde los viajeros preguntan de todo. Y se quejan de esta situación. La taquillera, de forma voluntariosa y paciente, también informa del resto de compañías, aunque no sean de su competencia. Pero al no estar dentro del recinto no puede ver cuándo entran o salen los buses. En Avanza además venden billetes de Alsa hacia Dénia.

También está enfrente la Tourist Info, cuyos informadores ya están acostumbrados a dar este tipo de explicaciones.

Otras personas que se ven obligadas a informar a los despistados viajeros son los vigilantes de seguridad e incluso el personal de limpieza. Son contratas de la propia Renfe, pero, ante la desesperación de los pasajeros, estos les abordan para resolver cualquier duda sobre los autobuses y las líneas.

Otra opción para que el viajero se informe es por internet, pero esto supone una gran barrera para la gente mayor o quienes no tienen todavía capacidades tecnológicas. Y no siempre los horarios están ahí debidamente actualizados.

Por otra parte, tanto en la dársena como en el cercano parque es una zona frecuentada por personas sin hogar. Algunos, sobre todo en noches frías, duermen junto al muelle de paradas, y esto, al margen del debate de la imagen que pueda generar como ciudad turística, ha supuesto en ocasiones un peligro para ellos, puesto que el conductor del primer bus de la mañana ha tenido que avisarles para que se aparten.