Aviso urgente en Daimús: La Policía Local advierte de un corte de agua por avería grave en el municipio que no afecta a la playa
Los servicios de mantenimiento ya están trabajando pero no se sabe cuánto tiempo durará la reparación
Los vecinos de Daimús se han despertado este Lunes de Pascual con un aviso urgente remitido por la Policía Local del municipio a través de sus redes sociales. Hay un corte de agua debido a una avería grave en la tubería principal de entrada, por lo que el suministro de agua ha quedado interrumpido de forma inmediata.
Según la Policía Local, la avería y el corte afectan a todo el casco urbano, pero no a la playa, que sí mantendrá el suministro con normalidad.
Los servicios de mantenimiento ya están trabajando en la avería para restablecer el servicio a la mayor brevedad. La duración de la reparación está por determinar, según la gravedad de los daños.
La zona averiada
Según fuentes municipales, la avería se ha producido en la entrada principal de agua a la localidad y que como ahora mismo la zona del motor está inundada, no se puede ver con exactitud el alcance de la avería.
La Policía Local hace un llamamiento a la población para que disculpen las molestias y hagan un uso responsable de sus reservas, instándola a que sigan en alerta para recibir nuevos avisos sobre el reestablecimiento del suministro.
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