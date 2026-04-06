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El Ayuntamiento de Xeraco revestirá la pasarela de madera de la playa ante la negativa de Costas de hacerla nueva

El consistorio presupuesta 100.000 € de fondos propios para realizar los trabajos

Vista actual de la pasarela de la playa xeraquera

Vista actual de la pasarela de la playa xeraquera / Ajuntament de Xeraco

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El Ayuntamiento de Xeraco ha encontrado una solución para la pasarela transversal de su playa. Se trata de revestirla de madera para garantizar un mejor acceso y mayor comodidad

La concejalía de Turismo ha puesto en marcha el proceso para la licitación de los trabajos con un presupuesto de unos 100.000 euros que se sufragará con fondos propios municipales.

El problema, según el alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, es que el Ministerio de Transición Ecológica (Costas) se niega a renovar o ampliar la pasarela transversal, "incluso abogan por eliminarla porque no quieren plataformas en primera línea".

Hace años había un proyecto

Desde el consistorio, explica Mascarell, "lo que vamos a hacer es repararla y revestirla con pasarelas de madera como esas que conducen a la playa. Queremos colocar esas pasarelas por encima, aprovechando la actual estructura".

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El alcalde recuerda que hace años había un proyecto para la reforma y la ampliación de la actual pasarela, pero después se desestimó. El montaje está previsto para esta misma temporada estival.

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