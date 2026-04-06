Bellreguard toma el testigo de Daimús como sede del Aplec de la Safor para reivindicar la lengua valenciana

Música en directo, actividades culturales, cultura popular, debate, reivindicación y reflexión...son algunos de los ingredientes de la segunda edición del Aplec de la Safor, que se celebra en la Nit de Sant Joan, el 23 de junio.

Bellreguard toma el testigo de Daimús, sede de la primera, para acoger esta jornada de reivindicación de la lengua valenciana que organiza el colectivo Joves pel Valencià en estrecha colaboración con el ayuntamiento de la localidad. En definitiva, una jornada de encuentro que combina fiesta, cultura y reivindicación.

El II Aplec de la Safor tendrá lugar en la zona deportiva de Bellreguard, junto al IES Joan Fuster, incluyendo el aparcamiento para las actuaciones musicales.

Blanca Garcia-Oliver, de Joves pel Valencià y coordinadora del evento, explica que «el año pasado en Daimús fue un éxito gracias a la implicación del ayuntamiento y en 2026 hemos pensado en Bellreguard para rememorar el último Aplec de la Safor que se hizo en esta localidad hace 45 años. El consistorio bellreguardí también se está volcando en este acontecimiento».

El cartel anunciador del II Aplec de la Safor / Joves pel Valencià

La música no será la única expresión cultural en el Aplec de la Safor. Eso sí, centrará la programación, en la que también se incluyen otras actividades. La entrada será totalmente gratuita. Solo se pagará un tique por el «sopar popular». Ya hay varios grupos de música confirmados para participar en el Aplec de la Safor 2026, pero la organización prefiere no desvelar sus nombres.

El II Aplec de la Safor espera reunir a tres mil personas, doblando así las 1.500 que asistieron a la primera edición del año pasado en Daimús. La coordinadora asegura que «se nota en el ambiente las ganas que hay de Aplec. La gente quiere reivindicar el valenciano en una manifestación como esta».

Ya se ha diseñado un cartel anunciador del II Aplec de la Safor en el que destaca el lema de 2026: «Qualsevol nit pot sortir el sol» con estrecha relación con el de 2025: «Una nit que durarà anys».

En Daimús actuaron artistas como Pep de la Tona o Abril, también se programaron charlas, otras actuaciones de la Muixeranga de Sueca o hubo Sarao Popular.

Más de medio centenar de personas, entre miembros de Joves pel Valencià y voluntarios, forman el dispositivo de organización del Aplec de la Safor, según confirma Blanca Garcia-Oliver.

Joves pel Valencià

Joves pel Valencià es una organización juvenil valenciana en defensa de la lengua que trabaja en el ámbito comarcal. Se fundó como asociación el 14 de diciembre del 2024 en el Casal Jaume I de Gandia, con la intención de promover la normalización lingüística del valenciano, y, además, reforzar el sentimiento de pertenencia en las comarcas.

Se reivindican como un grupo que pretende hacer de la Safor «una comarca con voz propia, articulada dentro de un País Valencià libre, plural y abierto».

Entre otras actividades o presencias con el sello de Joves pel Valencià, destaca, precisamente, la organización de un acontecimiento tan relevante como el Aplec de La Safor.

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Cuando nació el colectivo lo hizo con el objetivo «preservar o reavivar el uso del valenciano en todos los ámbitos como el sistema educativo, el comercio local, los cines, las bibliotecas, y, en general, con cualquier entidad o espacio donde se pueda defender la lengua y la cultura de la comarca».