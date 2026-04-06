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La comarca de la Safor goza de un gran Domingo de Pascua gracias al buen tiempo

Este Lunes de Pascua, también festivo, será la segunda jornada de fiesta seguida

La playa de Daimús, en una imagen del Domingo de Pascua

La playa de Daimús, en una imagen del Domingo de Pascua / Salva Talens Carbó

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

La comarca de la Safor disfruta de la Semana Santa y, sobre todo, del Domingo de Pascua gracias a la bonanza meteorológica. Los y las saforenses, pero también visitantes y turistas llegados de algunas comarcas colindantes, lo pasan en grande en sus lugares preferidos.

La gente, tras los actos litúrgicos de Semana Santa, celebra reuniones sociales con protagonismo para las familias y los grupos los amigos, se juntan para degustar una paella para comer y, por supuesto, la "mona o panou" de la merienda.

Los establecimientos, como las heladerías, se llenan en la jornada festiva

Los establecimientos, como las heladerías, se llenan en la jornada festiva / Salva Talens Carbó

Hay mucha diversidad, pero la playa y algunos parajes de montaña son los espacios escogidos. Prueba de ello, es la masiva presencia de gente en las playas de litoral de la Safor, tanto el Domingo como este Lunes de Pascual.

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Masiva presencia

En las playas, los más osados, incluso, se atreven a darse un baño si bien la mayoría optó por acercarse hasta la orilla para mojarse los pies. La arena también se convierte en lugar de juegos y descanso para los presentes. Los establecimientos se llenan, tanto bares como heladerias.

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