Daimús recupera la normalidad: Vuelve el suministro de agua tras la reparación de una avería grave
Se ha visto afectado el municipio pero no la playa en este Lunes de Pascua
El alcalde de Daimús ha sido el primero en avisar: ¡"ja va l'aigua!"!. Ha sido la exclamación de Robert Miñana para advertir que el municipio ha recuperado la normalidad tras unas horas sin agua por culpa de una avería grave.
A primera hora de la mañana se ha lanzado el aviso a través de las redes sociales de la Policía Local y el propio Ayuntamiento de Daimús y, tres horas después, aproximadamente, ha vuelto el suministro.
Aviso urgente
Los vecinos se han despertado este Lunes de Pascual con el aviso al detectarse una avería grave en la tubería principal de entrada. Según la Policía Local, la avería y el corte han afectado a todo el casco urbano, pero no a la playa.
Los servicios de mantenimiento han trabajado en la avería para restablecer el servicio a la mayor brevedad
Suscríbete para seguir leyendo
- Los 6 mejores merenderos de la Comunitat Valenciana para Pascua: 4 en Valencia, 1 en Castellón y 1 en Alicante
- Más tiempo de teletrabajo y para más funcionarios: las exigencias sindicales para la nueva normativa
- Fallece el escritor valenciano Josep Piera a los 78 años
- Operación retorno de Semana Santa: La DGT registra 12 kilómetros de retenciones en la A-3 y colas kilométricas en el baipás
- La jueza deja libres y sin cargos a los dos hermanos a los que la Policía sorprendió violando a una mujer inconsciente en Valencia
- El Roig Arena se rinde a Laura Pausini
- La jueza archiva la causa contra los dos hermanos a los que la Policía sorprendió violando a una mujer inconsciente en Valencia
- Detenidos dos jóvenes por cortarle el cuello a otro en una reyerta en Gandia