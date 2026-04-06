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Daimús recupera la normalidad: Vuelve el suministro de agua tras la reparación de una avería grave

Se ha visto afectado el municipio pero no la playa en este Lunes de Pascua

La avería no ha afectado a la playa de Daimús.

La avería no ha afectado a la playa de Daimús. / Ajuntament de Daimús

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El alcalde de Daimús ha sido el primero en avisar: ¡"ja va l'aigua!"!. Ha sido la exclamación de Robert Miñana para advertir que el municipio ha recuperado la normalidad tras unas horas sin agua por culpa de una avería grave.

A primera hora de la mañana se ha lanzado el aviso a través de las redes sociales de la Policía Local y el propio Ayuntamiento de Daimús y, tres horas después, aproximadamente, ha vuelto el suministro.

Aviso urgente

Los vecinos se han despertado este Lunes de Pascual con el aviso al detectarse una avería grave en la tubería principal de entrada. Según la Policía Local, la avería y el corte han afectado a todo el casco urbano, pero no a la playa.

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Los servicios de mantenimiento han trabajado en la avería para restablecer el servicio a la mayor brevedad

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