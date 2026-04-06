La Fallas de 2027 ya han empezado: La Vilanova de Gandia renueva a su artista infantil tras ganar el primer premio de este año

Las comisiones falleras de Gandia empiezan ya a estructurar el ejercicio de 2027 cuando no ha pasado ni un mes desde la Cremà de este año. Una de las primeras en tomar posiciones es la falla Vilanova de Gandia con la renovación de su artista infantil, Fernando Boix, tras adjudicarse el primer premio de Sección Especial de 2026.

Desde la Vilanova argumentan que "después del gran trabajo realizado y la ilusión que supo transmitir en el último ejercicio, volvemos a confiar en la creatividad, talento y sensibilidad de Fernando Foix para dar forma al monumento infantil de 2027 que, seguro, hace disfrutar a los más pequeños y también a los mayores".

En el mensaje de la Vilanova se añade que "estamos seguros de que nuestro artista volverá a sorprendernos con una propuesta llena de magia, color y mensaje".

Intentar ganar de nuevo

El propio presidente de la comisión, Alejandro Bañuls, comenta que "en nuestro primer año con el artista de Benicarló hemos triunfado, por lo que esperamos que en 2027 también aspiremos a ganar".

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La falla Vilanova confió en el artista José Gallego en años anteriores como artista del monumento infantil y también se adjudicó los premios más importantes.