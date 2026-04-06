Gandia decreta tres días de luto por la defunción del escritor Josep Piera, Hijo Predilecto de la ciudad

El Ayuntamiento de Gandia ha decretado tres días de luto oficial por la defunción del poeta y escritor Josep Piera, Hijo Predilecto de la ciudad y una de las voces más destacadas de la literatura valenciana contemporánea.

La decisión ha sido adoptada esta misma mañana en la celebración de la Junta de Portavoces extraordinaria presidida por el alcalde, José Manuel Prieto. El luto oficial se inicia este lunes, 6 de abril, y se prolongará tres días. Durante este periodo, las banderas de los edificios municipales ondearán a medio palo en señal de respeto y recuerdo.

Así mismo, el consistorio ha decretado la suspensión de todos los actos organizados por el mismo Ayuntamiento durante estas jornadas. Como muestra de reconocimiento institucional y para facilitar que la ciudadanía pueda rendirle homenaje, el Ayuntamiento de Gandia ha organizado una despedida cívica que tendrá lugar mañana, 7 de abril, al Palacio Ducal de Borja, de 18 a 20 horas, donde todas las personas que lo desean podrán dar su último adiós al escritor y firmar en el libro de condolencias.

El Ayuntamiento traslada su profundo pesar por la pérdida de Josep Piera, así como sus condolencias a familiares, amigos y al conjunto de la comunidad cultural.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha incidido que Piera ha sido “uno de nuestros poetas más destacados y universales, probablemente el escritor más importante en nuestra lengua”. “Es un día muy triste para la ciudad de Gandia y para todas las personas que lo conocieron y admirar. Igual que lo homenajeamos en vida, estaremos a la altura en su despedida porque todos los ciudadanos y ciudadanas que lo desean puedan despedirse de Pep y decirle adiós”.

Nacido en Beniopa y residente en Barx

Nacido en Beniopa a 1947, Piera desarrolló una sólida trayectoria literaria que alcanza la poesía, la narrativa y el ensayo. Su obra, marcada por la sensibilidad, el compromiso con la lengua y la identidad valenciana, así como por una profunda conexión con el paisaje mediterráneo, lo convirtió en un referente imprescindible de las letras en valenciano.

A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos que avalan su contribución a la cultura. Entre estos, destaca su nombramiento como Hijo Predilecto de Gandia, distinción que refleja el estrecho vínculo del autor con la ciudad y el orgullo que su figura ha representado para generaciones de gandienses.

Con su defunción, Gandia pierde uno de sus grandes embajadores culturales. Sin embargo, su legado literario y humano perdurará como testigo de su talento, su compromiso y su amor por la tierra, acompañante las generaciones presentes y futuras.

El Ayuntamiento de Barx, localidad donde ha residido prácticamente toda su vida, también anuncia un acto de homenaje póstumo a la figura de Piera, que se realizará en las próximas jornadas.

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Josep Piera fue, durante muchos años, colaborador-articulista del diario Levante-EMV. Inició su andadura en la edición del periódico en la Safor y, posteriormente, sus artículos se podían leer en la edición general.