El Glorioso Encuentro el punto final a los actos de la Semana Santa de Gandia, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional

El Glorioso Encuentro cierra, un año más, la Semana Santa de Gandia. El acto ha tenido lugar este Domingo de Pascua por las céntricas calles de la ciudad. Los y las gandienses salen a la calle en el último día del periplo semanero.

El acto ha empezado con la procesión de Cristo Resucitado, que ha culminado con la participación de un gran número de cofrades en el Encuentro, símbolo de la Resurrección de Cristo.

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Durante este momento, el manto de la Virgen María de la Soledad ha cambiado el negro del luto por un azul cielo, mientras centenares de cofrades han lanzado caramelos y pétalos al aire como muestra de alegría, llenando de color la plaza Major que ha congregado a centenares de vecinos y visitantes.