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El Glorioso Encuentro el punto final a los actos de la Semana Santa de Gandia, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional

Centenares de personas asisten a la última actividad tras ocho días marcadas por la participación y el buen tiempo

Gandia culmina una exitosa Semana Santa con masiva participación en el Glorioso Encuentro

Gandia culmina una exitosa Semana Santa con masiva participación en el Glorioso Encuentro

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Gandia culmina una exitosa Semana Santa con masiva participación en el Glorioso Encuentro / Natxo Francés

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El Glorioso Encuentro cierra, un año más, la Semana Santa de Gandia. El acto ha tenido lugar este Domingo de Pascua por las céntricas calles de la ciudad. Los y las gandienses salen a la calle en el último día del periplo semanero.

El acto ha empezado con la procesión de Cristo Resucitado, que ha culminado con la participación de un gran número de cofrades en el Encuentro, símbolo de la Resurrección de Cristo.

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Colorido

Durante este momento, el manto de la Virgen María de la Soledad ha cambiado el negro del luto por un azul cielo, mientras centenares de cofrades han lanzado caramelos y pétalos al aire como muestra de alegría, llenando de color la plaza Major que ha congregado a centenares de vecinos y visitantes.

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