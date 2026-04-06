El legado que deja Josep Piera en Gandia: el primer hijo predilecto de la ciudad, una biblioteca con su nombre y su archivo documental

El amor que el escritor Josep Piera, fallecido ayer a los 78 años, sentía por Gandia era mutuo, pues la ciudad siempre presumió de su figura.

El ayuntamiento fue el encargado de anunciar ayer el fallecimiento del poeta de Beniopa. Además, el consistorio ha decretado tres días de luto y, por otra parte, ha organizado este martes una despedida cívica, que tendrá lugar en el Palau Ducal dels Borja, de 18 h a 20 h.

Gandia ya le rindió una de sus mayores muestras de reconocimiento en 2010 al nombrarlo primer hijo predilecto de la ciudad, durante la celebración de l'Any Borja. Con el respaldo unánime de todos los partidos políticos, el consistorio inauguraba el primer capítulo de ilustres gandienses al reconocer la vida y obra de este embajador de la ciudad y de toda la comarca no solo en el mundo de las letras, sino también desde el punto del activismo cultural y social, en especial desde el valencianismo político.

El expediente de concesión de la distinción, instruido por Àlvar García, concluía que la trayectoria de Piera acreditaba "con creces la alta relevancia y utilidad de los servicios prestados a Gandia, así como su impagable colaboración en la modernización de la ciudad y en la creación de su sentimiento de autoestima colectiva".

En 2022, Piera donaba, junto a su compañera de vida, Marifé Arroyo, su archivo documental y sus libros al ayuntamiento de Gandia. La ciudad, por su parte, anunciaba que la biblioteca de Beniopa sería bautizada con su nombre. Justo en ese espacio se guardan los fondos, parte de los cuales mañana serán expuestos en la despedida cívica organizada por el consistorio.

Exterior de la biblioteca Josep Piera Beniopa. / Levante-EMV

Durante la cesión, Piera señalaba que "los escritores tenemos la obligación de hacer nuestra aportación a la sociedad, y me siento particularmente obligado a ello, dada mi condición de Hijo Predilecto de Gandia. Es, podríamos decir, la correspondencia a un gesto honorable y generoso que la ciudad tuvo conmigo". Piera buscaba con esta medida que el gesto contribuya a incrementar el patrimonio literario y el prestigio histórico de Gandia, especialmente por su condición de ser cuna de los «clásicos» Ausiàs March, Joan Martorell o Joan Roís de Corella.

La biblioteca Josep Piera Beniopa acogió una exposición con su obra y algunos objetos personales seleccionados. El centro recueda que "durante ese proceso pudimos conocer a Josep, que nos abrió las puertas de su casa en la Drova. Perdemos un referente cultural de la comarca y a una gran persona".

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