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Proinbeni UpB Gandia vuelve a pifiarla en el último cuarto y cae derrotado en el derbi de Llíria (83-73)

Los de la Safor compiten bien durante todo el encuentro pero un parcial de 24-10 les condena

Un lance del derbi Llíria vs Proinbeni UpB Gandia del pasado sábado

Un lance del derbi Llíria vs Proinbeni UpB Gandia del pasado sábado / UpB Gandia

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Proinbeni UpB Gandia cae derrotado ante el CEB Llíria por 83-73 en el derbi valenciano de la antepenúltima jornada de la Liga de Segunda FEB, que se ha disputado este sábado en el Pavelló Pla de l'Arc de la localidad edetana.

De nuevo y, como ya sucedió hace dos semanas en Albacete, el equipo de la Safor lo echa todo a perder en un último cuarto nefasto (24-10). Los parciales hasta entonces obedecían a un partido tremendamente igualado con 22-23 en el primero, 20-10 en el segundo y 17-21 en el tercero.

Pero en el último periodo y como explicaba el entrenador gandiense, Alejandro Mesa, "si haces el mismo número de pérdidas que de tiros de campo, no mereces ganar". El derbi "ha sido muy bonito e igualado hasta entonces, si bien no hemos defendido bien la línea exterior del Llíria. Ellos han estado ahí muy cómodos", indicaba el técnico.

Falta de energía

Mesa aludía " a la falta de energía, al hecho de no haber podido entrenar bien con jugadores arrastrando muchas molestias", la actuación del conjunto en la recta final, añadiendo que "hemos tenido demasiado miedo en ataque y Llíria ha estado muy cómodo".

Proinbeni debe seguir peleando en las dos últimas jornadas del campeonato por el cuarto puesto, aunque ahora mismo ocupa la quina plaza con 15 triunfos y 9 derrotas después de sumar una sola victoria en las cinco últimas jornadas.

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El próximo rival será Molina en Gandia el sábado que viene, día 11, y el partido que cierra la fase regular será ante el Spanish Basketball Academy en Madrid, rival directo por esos puestos de privilegio.

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