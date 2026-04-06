Tres detenidos en Tavernes de la Valldigna por un robo con fuerza en un bar restaurante y en una vivienda
Los individuos sustrajeron gran cantidad de comida y bebida de un estelecimiento hostelero de la localidad y cometieron allanamiento de una casa en la misma localidad
Redacción Levante-EMV
La Guardia Civil detiene a tres personas por el robo en un establecimiento hostelero de la playa de Tavernes de la Valldigna y el posterior allanamiento de una vivienda.
La investigación dio comienzo la noche del 16 de marzo tras el robo con fuerza en un establecimiento de la playa de Tavernes. Los autores sustrajeron todo tipo de bienes perecederos (comida y bebidas alcohólicas). Los propietarios interpusieron la correspondiente denuncia, junto al inventario de lo sustraído, en el acuartelamiento.
Posteriormente, se personan en las dependencias dos vecinas del municipio manifestando que personas habían accedido a una vivienda, de la cual aporta copia simple de la escritura y recibos de suministros.
Tras ello, los agentes se personan en el lugar y se percatan de que se trata de un allanamiento de morada, por lo que se organiza un dispositivo para el desalojo y detención de los ocupantes de la vivienda.
De nacionalidad marroquí
En el interior se halla el suministro de bebidas y comida sustraído dos noches antes en el establecimiento hostelero, por lo que se procede a la detención de tres hombres de 24, 27 y 28 años y nacionalidad marroquí. Se les atribuyen los delitos de allanamiento de morada, robo con fuerza y atentado a los agentes de la autoridad.
Agentes de Tavernes de la Valldigna
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del área de investigación de Tavernes de la Valldigna. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de guardia de Sueca.
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