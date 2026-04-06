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Varios vehículos implicados en un accidente en la AP-7 a la altura de Tavernes de la Valldigna

La Policía Local ha llevado a cabo la primera atención en el lugar y ha regulado el tráfico hasta la llegada de la Guardia Civil

Actuación de la Policía Local de Tavernes tras la colisión múltiple.

Actuación de la Policía Local de Tavernes tras la colisión múltiple. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Gandia

Un accidente múltiple en la AP-7 a la altura de Tavernes de la Valldigna al no mantener la distancia de seguridad ha provocado algunas retenciones. La rápida intervención de la Policía Local de Tavernes de la Valldigna ha sido clave para atender a los vehículos implicados y, a su vez, proteger tanto a los conductores como a las personas implicadas en la colisión.

Actuación de la Policía Local de Tavernes tras la colisión múltiple.

Actuación de la Policía Local de Tavernes tras la colisión múltiple. / Levante-EMV

Los agentes realizaron una primera atención en el lugar, donde aplicaron el protocolo PAS (Proteger, Avisar y Socorrer), que es clave para garantizar la seguridad y salvar vidas tras un incidente.

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La Policía Local ha regulado el tráfico hasta que ha llegado la Guardia Civil de Tráfico, la ambulancia y los bomberos. Los agentes han puesto en valor esta actuación rápida y coordinada para proteger a las personas implicadas y asegurar la zona. Además, piden a los conductores "mantener la distancia de seguridad, ya que puede marcar la diferencia".

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