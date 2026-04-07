Adiós al jardinero de las palabras: Gandia despide al poeta Josep Piera, cuya voz y versos florecerán en la memoria de la ciudad

«La maleta del meu Pep». Con esas palabras, cargadas de intimidad y ternura, Marifé Arroyo entraba alrededor de las 18 horas en el Palau Ducal de Gandia para afrontar, quizá, la despedida más dolorosa de su vida. La compañera de vida del poeta Josep Piera, fallecido este domingo a los 78 años de edad, se detenía entre el centenar de personas que acudían a darle el último adiós y reconocía, conmovida, uno de los objetos personales de su esposo, impregnado de recuerdos compartidos y de toda una vida en común. Al lado de esa maleta, llenaban la mesa las gafas del escritor, una libreta con algunos apuntes y la máquina de escribir que le había acompañado durante su trayectoria. Solo quienes han tenido la fortuna de vivir un amor como el suyo son capaces de reconocer, entre tantos objetos, aquello que pertenece al ser amado. Una sencilla maleta oscura que, más allá de su apariencia, guardaba probablemente los viajes compartidos, las vivencias y toda una vida entrelazada. Estos son solo algunos de los artículos que la pareja donó al ayuntamiento hace unos años.

Gandia despedía esta tarde a uno de sus poetas más ilustres, pero para Marifé la pérdida era aún más profunda, ya que tenía que decir adiós al hombre con el que había compartido su vida. En su rostro se entrelazaban la tristeza de la despedida y la emoción serena de lo vivido, sostenida también por el consuelo de ver cómo tantas personas llenaban este emblemático espacio de la capital de la Safor para rendirle homenaje.

La emoción de Marifé Arroyo. / Saray Fajardo

Marifé Arroyo, conocida como "La Mestra", intentaba mostrarse tranquila en esta emotivo despedida al primer Fill Predilecte de Gandia. Sin embargo, la viuda de Piera se rompía en pedazos al escuchar la voz del poeta recitando "‘Oda amarga a la mar Mediterrània", uno de sus poemas más reconocidos. "La Mestra" escondía su rostro entre sus delicadas manos para saborear cada uno de los versos de Piera. Solo ella sabe qué se esconde detrás de cada palabra recitada. El silencio se apoderó por momentos de la estancia, mientras todos escuchaban una voz que, aunque ya no volverá a sonar, seguirá viva en la memoria de quienes tuvieron la fortuna de conocer a Piera.

Los versos iban fluyendo a medida que el sol se iba escondiendo. Durante dos horas, decenas de personas han firmado en el libro de honor y han mostrado sus condolencias a la familia. Un cuarteto de violines envolvía de música el lugar que ha acogido una despedida a la altura de Piera. Y, una vez concluido el poema -y como si se tratara de una señal del destino-, el cuarteto ha interpretado "Hasta mi final", de Il Divo. Un "amándote hasta mi final" que no solo refleja el sentimiento de Marifé hacia su querido Pep, sino el de toda una ciudad que hoy se ha volcado en este reconocimiento.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha sido el primero en firmar el libro de condolencias. Prieto se ha mostrado visiblemente emocionado, como ha ocurrido desde que se dio a conocer su fallecimiento. "Están siendo días tristes para la ciudad", ha reconocido. El primer edil ha destacado la importancia de homenajear a los vecinos más ilustres en vida, aunque también ha reivindicado "la importancia de hacerlo en el momento de la muerte, ya que hay que ser agradecidos y devolverles todo lo que han hecho por la ciudad". Ha añadido que "hay que reconocer la huella que ha dejado, ya que es una huella imborrable".

Gandia despide a Josep Piera / Fernando Bustamante

Han sido numerosos los políticos de la comarca y del resto del territorio valenciano los que han querido estar presentes en este homenaje. También lo ha hecho María José Gálvez, la Directora General del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura, que ha acompañado a la ciudadanía en este recuerdo a "una figura que ha dignificado nuestra lengua y nuestras letras".

Y si Gandia era uno de los lugares más destacados en la vida de Piera, también lo fue Barx, y especialmente su querida Drova. "Era Pep, nuestro vecino de toda la vida. Él amaba La Drova. Ha sido un auténtico privilegio tenerlo aquí tanto tiempo porque él ha formado parte del vecindario", reivindica la alcaldesa de Barx, Esther Vidal.

Múltiples homenajes

El mundo de la literatura y de la cultura también ha estado presente en esta despedida. Para el escultor y vecino de Benifairó de la Valldigna, Josep Basset, "Pep era un referente más allá de la comarca". "Yo lo conocí primero en la lectura, pero hace cinco años contactamos porque él tenía ganas de tener una de mis obras. Hicimos un intercambio y ahí nació nuestra amistad. Era un hombre próximo, amable, buena persona y de palabra fácil. Era un jardinero de palabras. Me quedé muy roto al conocer que había fallecido", recuerda. Desde el mundo de las letras han estado presentes Àngels Gregori, Marc Granell, Joan Deusa, Jaime Siles, Maria Josep Escrivà y Teresa Pascual.

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Saray Fajardo

Este ha sido el primero de los múltiples homenajes que con total certeza Piera recibirá durante los próximos meses. El Poefesta de Oliva honrará a Josep Piera, el escritor que nunca faltó a esta cita literaria, en la próxima edición que se celebrará el 8 de mayo en Oliva. Así lo ha confirmado la poeta Àngels Gregori, una de las amigas de Piera. "Él fue el alma de Poefesta. No se ha perdido ninguna edición. Con su pérdida nos quedamos sin las dos almas -junto a Francisco Brines- de este evento", lamenta Gregori. Y aunque Pep se ha marchado, sus versos y su presencia perdurarán eternamente, grabados en el corazón y la memoria de la Safor.