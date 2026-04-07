La afiliación a la Seguridad Social y los datos del paro muestran el crecimiento de la economía en la Safor

La Safor cierra el mes de marzo con menos paro y este mismo dato se puede relacionar con los registros de un año a otro. La economía en esta comarca sigue creciendo.

Según las cifras publicadas por LABORA, el paro registrado en el mes de marzo en la Safor se ha situado en 9278 personas, es decir, 84 parados menos que en el mes de febrero, con una disminución mensual del 0’90%.

Por su parte, los datos anuales indican que hay en este último mes de marzo 665 parados menos que el mismo mes del 2025, lo que supone una disminución de desempleo anual del 6’69%.

Contratación

En cuanto a la contratación, se han registrado 3627 contratos en marzo del 2026, lo que ha supuesto 101 contratos más que en el 2025 es decir un 2’86% de aumento interanual. Por géneros, 1548 han sido a mujeres (42’68%) y 2079 a hombres (57’32%).

La contratación indefinida mensual es de 1862 contratos (51’34%), un 27’97% más que el año pasado y la contratación temporal es de 1694 contratos (46’71%), un 13’39% menos que el año pasado. Los contratos han sido tanto en los temporales como en los indefinidos, un 47’64% a jornada completa y un 52’36% a tiempo parcial.

Valoración sindical

Eduard Gómez, Secretario General Comarcal de UGT-PV, valora que estas cifras refuerzan la tendencia positiva de los últimos años, demuestran que la mejora de los derechos laborales no sólo aumenta la calidad de vida de las personas trabajadoras, sino que impulsa los resultados del conjunto de la economía.

Sin embargo, a pesar de estos avances, persisten retos importantes en el mercado de trabajo, especialmente en lo que respecta a las condiciones de vida y bienestar de las personas trabajadoras.

En primer lugar, según el representante sindical, es necesario desarrollar unas políticas activas de empleo más eficaces, con orientación personalizada, mayor dotación de recursos técnicos y humanos de los servicios públicos de empleo para radicar el paro de larga duración.

En segundo lugar, es clave acometer ya la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, que constituye una reforma necesaria para adaptarse a los cambios estructurales del mercado de trabajo, que tiene amplio respaldo social, y que constituye una vía para mejorar la calidad del empleo, la productividad y las condiciones.

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Por último, resulta imprescindible avanzar en salarios más justos y acordes con la evolución de la economía y los beneficios empresariales.