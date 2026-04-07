Bellreguard se suma a la lista de municipios turísticos de singularidad en la Comunitat Valenciana

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, ha otorgado a Bellreguard el reconocimiento oficial como municipio turístico de singularidad de la Comunitat Valenciana. La resolución, que ha sido formulada por la Dirección General de Turismo, supone un paso importante en la estrategia de desarrollo turístico del municipio.

El consistorio presentó la solicitud el pasado 19 de enero de 2026 para acreditar el compromiso del municipio con un modelo turístico basado en la calidad de los servicios, la sostenibilidad y la atención a la población visitante. El reconocimiento se otorga a los municipios que trabajan para garantizar una oferta turística estructurada, sostenible y alineada con los principios del Código Ético del Turismo Valenciano, contribuyendo así a un desarrollo equilibrado y respetuoso con el territorio.

Así, tras el estudio de la documentación presentada y vista la propuesta favorable de la Dirección General de Turismo, se ha resuelto otorgar a Bellreguard la condición de municipio turístico de singularidad de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 5/2020, de 10 de enero, del Consell.

El concejal de Turismo, David Torres, ha valorado muy positivamente este reconocimiento y ha destacado que “esta distinción, junto con otras como la Bandera Azul o la Q de Calidad de nuestra playa, hace extensivo a todo el pueblo el reconocimiento de municipio turístico, poniendo en valor nuestras tradiciones, el entorno, el patrimonio, las fiestas y la gastronomía de Bellreguard”.

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El consistorio señala que se trata de "un reconocimiento al trabajo realizado por el municipio en materia turística y abre nuevas oportunidades para seguir impulsando iniciativas que refuercen el atractivo de Bellreguard, mejoren los servicios y consoliden su posicionamiento como destino turístico de calidad".