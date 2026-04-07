Las dos caras de la costa de Tavernes de la Valldigna: escombros sin retirar tras el temporal Harry en la playa urbana frente a los primeros bañistas en el sur

Han pasado casi 80 días desde que el fuerte oleaje provocó el derrumbe de varias terrazas en la playa de Tavernes de la Valldigna. Las imágenes de aquel mar embravecido que causó daños en un inmueble situado cerca de la avenida de la Marina todavía permanecen en el imaginario de los vecinos y vecinas que se encontraban en el edificio en aquel momento y que todavía no han podido regresar a sus casas. Las huellas también permanecen todavía visibles en el propio lugar de los hechos, ya que los escombros ocasionados por el derrumbe aún se encuentran sobre la arena casi tres meses después del paso del temporal Harry.

Algunos curiosos, llegados especialmente con motivo de las vacaciones de Semana Santa, se acercan al lugar para presenciar las consecuencias del temporal. En esta zona no solo se pueden observar los restos del derrumbe, sino también los daños provocados en algunos elementos de la playa, como lavapiés, pasarelas, papeleras o los accesos desde los edificios, esenciales para disfrutar de la costa con total comodidad. El ayuntamiento, como ya informó este diario, cifra los daños en cerca de un millón de euros.

La estampa cambia por completo varios metros al sur de la playa de Tavernes de la Valldigna, es decir, desde la mitad de la avenida hasta la conocida zona de Padur. El temporal no provocó ningún daño en esta zona, que todavía dispone de suficiente arena. De hecho, algunos vecinos y visitantes disfrutaban del sol ayer tumbados en la arena, mientras que los más atrevidos se daban su primer baño del año en una jornada marcada por las altas temperaturas.

Escombros sobre la arena, en una imagen de ayer. / Saray Fajardo

Informe remitido al Consell

El propio consistorio elaboró un informe con los daños del temporal que fue remitido el 4 de febrero a la Conselleria de Medio Ambiente para que ayudara a sufragar parte de los gastos antes de la llegada de la Semana Santa para poder acondicionar, aunque fuese «in extremis», la zona afectada. Sin embargo, la situación no ha mejorado en los últimos días. El ayuntamiento se ha hecho cargo de algunas actuaciones urgentes tras el temporal, pero muchos de estos elementos siguen inservibles.

Los escombros y la suciedad han alejado a los bañistas de esta zona, y también de la playa de la Goleta, durante estas fiestas. Este lunes de Pascua, como pudo comprobar este diario, eran pocos los vecinos y turistas presentes en esta playa.

Actuaciones de emergencia

Como ya preveía el ayuntamiento, las actuaciones de emergencia por parte del Ministerio de Transición Ecológica no llegarán hasta las próximas semanas, por lo que, en el mejor de los casos, la situación podría mejorar a las puertas del verano. Concretamente, consistirán en la aportación de cerca de 60.000 metros cúbicos de arena. Tanto la retirada de los escombros como la aportación de sedimentos está previsto que se lleven a cabo durante los próximos días y con un plazo de ejecución de tres meses.

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A ello se suma la ansiada Declaración de Impacto Ambiental para llevar a cabo el proyecto de regeneración no solo de la playa de la Goleta, sino también el Brosquil de Cullera. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, anunciaba a finales de enero -y con motivo de visita a la costa vallera tras el temporal Harry- que la DIA «estaba a punto de salir». Sin embargo, y casi tres meses después, la situación es muy distinta, ya que todavía faltan dos informes.