El Club Voleibol Gandia suma varios podios en el Torneo Nacional Volabola disputado en Finestrat
La entidad de la Safor firma una gran actuación ante rivales de mucho nivel
El Club Voleibol Gandia ha participado en el prestigioso Torneo Nacional Volabola, celebrado en Finestrat, una cita ya consolidada en el calendario que reúne cada año a numerosos equipos de voleibol base. Durante dos intensas jornadas, los jugadores y jugadoras disfrutan de una experiencia deportiva muy completa, disputando un gran número de encuentros.
El club gandiense acudió con varios equipos de distintas categorías, obteniendo destacados resultados: En categoría infantil masculina, el CV Gandia Azul se proclamó campeón oro (máxima categoría) tras completar un torneo impecable, con pleno de victorias, imponiéndose en la final al CV Elche.
En infantil femenino, el CV Gandimpress logró el subcampeonato en categoría plata, tras caer en una final muy igualada ante el conjunto local, el CV Finestrat, por un ajustado 2-1.
Por su parte, el equipo infantil Gandia Alfa, formado por jugadores alevines de primer y segundo año, completó una notable actuación en categoría plata, finalizando en tercera posición.
Puestos de honor
En categoría alevín femenina, el CV Alevín Blanco alcanzó la cuarta plaza tras disputar una competida semifinal. Los equipos alevines femeninos CV Gandia 1 y CV Gandia 2 finalizaron su participación en octavos de final. Finalmente, en categoría benjamín, los conjuntos CV Gandia Alfa y CV Gandia Beta alcanzaron los cuartos de final.
El Club Voleibol Gandia quiere trasladar su agradecimiento al CV Finestrat por la excelente organización del torneo, que año tras año se consolida como un referente en el voleibol base.
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