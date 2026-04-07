El equipo infantil A de la UE Tavernes, imparable en el campeonato de liga con 113 goles a favor
El conjunto de la base vallera tiene el ascenso a Preferente al alcance
Pepe Juan
La UE Tavernes siempre destaca por sus equipos de base y en la presente temporada no iba a ser menos. Es el caso del Infantil A del club vallero, que es líder invicto de 1ª Regional tras 22 jornadas de liga.
El cuadro "roget", dirigido por Javi Montero con Marc Guaita de ayudante y Constan Inza de preparador físico, va como una moto y lleva una campaña para enmarcar. Con 22 partidos jugados, su balance es de 21 victorias y 1 empate sin conocer la derrota. Pero es que, además, suma 113 goles a favor y solo 11 en contra.
Juego vistoso
Sin duda, unos números a destacar lo que le han llevado al primer lugar de la clasificación en la primera infantil grupo octavo con el ascenso a preferente a solo un paso. Un equipo que practica un juego muy vistoso, mimando la pelota y llevando la iniciativa en el juego en todos sus partidos.
Seguido del Benirredrà CF
Actualmente suma 64 puntos, siendo el segundo clasificado un gran Benirredrà CF con 58 que también está cuajando una excelente temporada.
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