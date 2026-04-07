El equipo infantil A de la UE Tavernes, imparable en el campeonato de liga con 113 goles a favor

La UE Tavernes siempre destaca por sus equipos de base y en la presente temporada no iba a ser menos. Es el caso del Infantil A del club vallero, que es líder invicto de 1ª Regional tras 22 jornadas de liga.

El cuadro "roget", dirigido por Javi Montero con Marc Guaita de ayudante y Constan Inza de preparador físico, va como una moto y lleva una campaña para enmarcar. Con 22 partidos jugados, su balance es de 21 victorias y 1 empate sin conocer la derrota. Pero es que, además, suma 113 goles a favor y solo 11 en contra.

Juego vistoso

Sin duda, unos números a destacar lo que le han llevado al primer lugar de la clasificación en la primera infantil grupo octavo con el ascenso a preferente a solo un paso. Un equipo que practica un juego muy vistoso, mimando la pelota y llevando la iniciativa en el juego en todos sus partidos.

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Seguido del Benirredrà CF

Actualmente suma 64 puntos, siendo el segundo clasificado un gran Benirredrà CF con 58 que también está cuajando una excelente temporada.