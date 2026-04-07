La falla Vilanova de Gandia cierra su censo tras superar los 700 falleros y falleras

Las Fallas de Gandia viven una época de auge. Se pudo constatar en las recientes fiestas de hace quince días, pero es que, además, lo confirman los números. Este año han sido 6.523 falleros y falleras entre las 23 comisiones de la ciudad, lo que supone un incremento interanual del 8%, cuando se registraron un total de 6.037.

Las agrupaciones más numerosas son Màrtirs y Vilanova, con unos 700 falleros y falleras cada una. Màrtirs no acepta a nuevos miembros, mientras que Vilanova vuelve a las restricciones tras varios meses de censo abierto.

La comisión que preside Alejandro Bañuls cierra su censo y únicamente estudiará los ingresos de casos excepcionales, según ha confirmado el propio máximo dirigente.

"No podemos estar a expensas de que llegue el mes de febrero y tengamos una avalancha de gente interesada en apuntarse a la falla", apunta Bañuls, para añadir que "tenemos nuestras previsiones y sobre ellas actuamos. Queremos evitar que se apunten de repente 50-60 falleros y falleras a un mes vista de la semana grande".

Valoración positiva

Por otro lado, Alejandro Bañuls valora muy positivamente, en nombre de la comisión, la nueva ubicación del casal y la carpa durante las Fallas de Gandia 2026. Cabe recordar que el montaje de la carpa de Vilanova obligó a cortar la transitada calle San Rafael, casi a la altura del Torreó del Pi, y que el casal estaba abierto en la esquina de San Rafael con 9 d'Octubre.

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En el próximo ejercicio se baraja la opción de plantar los monumentos cerca de la carpa y el casal, aunque este extremo aún está en fase de estudio. "De momento, no hay nada decidido", sentencia Alejandro Bañuls.