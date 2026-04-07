Se hace la luz en Tavernes de la Valldigna: El Ayuntamiento instala 25 puntos de iluminación solar en el camino del muro

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna ha completado la instalación de 25 puntos de iluminación solar a lo largo de 500 metros del camino del muro de la localidad y que dota este espacio de más visibilidad y seguridad, además de seguir mejorando en eficiencia energética y sostenibilidad.

Esta actuación de alumbrado público del PRCV-38 se ha ejecutado con una subvención total de 17.949,14 euros (IVA incluido) recibimiento por la Mancomunitat de Municipis de la Safor financiada por la Unión Europea Next GenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, a través de Turismo Comunidad Valenciana y el Ministerio de Industria y Turismo.

La alcaldesa y el concejal de Turismo visitan la zona / Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

La alcaldesa, Lara Romero, resalta la mejora del entorno a esta zona de montaña que "es una de las rutas más emblemáticas, transitadas y saludables del municipio y que ahora convertimos en un camino más agradable y seguro con una luz cálida porque que todas y todos puedan disfrutar de este recorrido tanto de día como por la noche".

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Garantizar la seguridad

Por su parte, Emilio Fonseca, regidor de Turismo, destaca que "este nuevo alumbrado mejora un espacio que hasta ahora no disponía de unas condiciones lumínicas adecuadas y con esta actuación garantizamos la seguridad de la ruta".