Pau Beneyto y Hugo Abellán, del Corriol Oliva Tennis Taula, defienden a la selección valenciana en el Nacional

Este pasado fin de semana se ha celebrado en Antequera (Málaga) el Campeonato de España Escolar de Selecciones Autonómicas (CESA) de Tenis de Mesa y el Club Esportiu el Corriol de Oliva ha estado representado de forma destacada a través de sus jugadores, Pau Beneyto y Hugo Abellán, defendiendo la camiseta de la selección valenciana.

En categoría equipo infantil masculino, Pau Beneyto junto a Ricard Ribelles y Abel Marco han conseguido situar a la Comunitat Valenciana entre los 8 mejores equipos del tenis de mesa nacional.

Al mismo tiempo, en el torneo individual infantil, el palista olivense logró llegar a octavos de final en su primera participación en dicho torneo y quedar entre los 16 mejores jugadores del torneo, confirmando la gran temporada que está realizando.

Inclusivo

Por su parte, su compañero de club, Hugo Abellán, rindió a un nivel excepcional y junto a sus compañeros Hugo Caparrós y Valeria Contreras, situaron al equipo inclusivo de la Comunitat Valenciana también entre los 8 mejores de España.

Noticias relacionadas

Ya en su participación individual, quedó a las puertas de entrar en el cuadro final del torneo tras una fase de grupos y eliminatorias previas brillante, más si cabe al competir en una categoría superior a su edad.