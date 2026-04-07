La playa de Xeraco será la capital del Tardeo Remember® el sábado 2 de mayo

La playa de Xeraco volverá a convertirse en punto de encuentro para vecinos y visitantes con el Tardeo Remember® el sábado 2 de mayo, coincidiendo con la quinta edición de la Fira de l'Esmorzar i el Cremaet (Fiescrem), que se celebrará del 30 de abril al 3 de mayo de 2026 en la playa.

El Tardeo Remember® Xeraco comenzará a las 17:00 horas en su ubicación de la calle Les Marines 15, Playa Xeraco. El evento, de entrada libre (hasta completar aforo), ofrecerá una sesión dedicada al auténtico sonido remember con los DJs de las principales salas y música de la ruta, dando protagonismo a los DJs locales del municipio y un DJ sorpresa.

DJs en cabina:

• Víctor Pérez (The Face/ Homenaje a la Ruta)

• Sergi Val (Remember de les Arts)

• DJ Veneno (Espiral)

• José Coll (Remember The music / PRODJ)

• Vicente Ferrer (Bananas / Homenaje a la Ruta)

• Raquel Cardona (Masía)

• Cristina Ferrer (Xeraco)

DJs especializados en los grandes éxitos de las décadas de los 90 y 2000, de la música dance/hits que forman parte de la banda sonora de tu vida. El evento contará con sonido e iluminación de última generación espectacular y regalos de merchandising oficial Tardeo Remember®.

Firma del acuerdo para celebrar el evento / Levante-EMV

Tardeo Remember® (marca registrada) Xeraco se ha convertido en una de las fechas más esperadas del calendario, congregando a público de Xeraco y de toda la comarca, así como a numerosos visitantes de la Comunitat Valenciana que aprovechan el fin de semana para disfrutar del ambiente festivo y comenzar oficialmente el verano en la costa valenciana.

Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia completa que combina ocio musical y cultura gastronómica. De este modo, Xeraco se consolida como destino ideal para quienes buscan ocio de calidad, gastronomía y ambiente mediterráneo en un mismo municipio.

Para mayores de edad

Tardeo Remember® Xeraco destaca por su carácter abierto y accesible, favoreciendo la participación tanto del público local como de visitantes procedentes de otras localidades. No está permitido entrar y sacar bebidas al recinto y el acceso al recinto está limitado a mayores de 18 años.

Con esta nueva edición, el auténtico y original Tardeo Remember® y Xeraco se dan la mano para dar la bienvenida al verano.

Organiza el Ayuntamiento de Xeraco con la colaboración de FOTUR, Turisme Comunitat Valenciana, Actitud Mediterránea, Generalitat Valenciana, ProDJ, Consumo moderado, Valencia Turisme de la Diputación de Valencia, VP Cultural.

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Hay más información en www.vpcultural.com y en las redes sociales de Tardeo Remember®.