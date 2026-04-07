La quema intencionada de un contenedor cerca de una vivienda en Daimús pone en peligro a los residentes del inmueble

Un contenedor ha sido quemado esta noche en Daimús en un acto vandálico. Más allá del coste económico que suponen este tipo de incidentes, el fuego ha puesto en peligro, como ha explicado el ayuntamiento, a los vecinos de un edificio situado cerca del basurero incendiado. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales, aunque una de las paredes del edificio todavía muestra las consecuencias del fuego.

El ayuntamiento de la localidad ha denunciado tras el incidente que resulta "intolerable que se ponga en peligro la vida del vecindario". El consistorio ha recordado que el fuego puede provocar daños personales, ya que "el humo y las llamas pueden provocar heridos graves o incluso muertes de forma directa entre los vecinos y vecinas que duermen en las casas contiguas".

Por otra parte, el ayuntamiento ha recordado que la presencia de fuego aumenta el riesgo de explosiones, ya que el calor cerca del combustible de los coches aparcados es "una bomba de relojería que puede multiplicar la tragedia en cualquier momento".

Noticias relacionadas

Restos de las llamas en la pared. / Levante-EMV

Por ello, piden civismo a la ciudadanía para evitar que estos actos acaben en una tragedia. "El incivismo nos cuesta dinero, pero la falta de responsabilidad puede costar vidas. Si ves algo sospechoso, llama a la Policía Local o al 112", recuerdan a los vecinos y vecinas de la localidad.