Uno de cada tres municipios de la Safor carece de pisos en alquiler actualmente: solo 600 viviendas en toda la comarca

La escasez de alquileres se ha convertido en un problema creciente en la sociedad actual. Si la situación ya resulta complicada en las grandes ciudades de la comarca, en los pequeños municipios de la Safor se agrava todavía más. Este hecho afecta tanto a los vecinos que apuestan por estas localidades como a los ayuntamientos que buscan atraer nuevos residentes para combatir la despoblación.

Once de los 31 municipios de la Safor no disponen de ningún piso en alquiler en la actualidad, según se recoge en un conocido portal de compraventa en internet. Se trata de Villalonga, Xeresa, Benirredrà, Rafelcofer, Ròtova, Potries, Llocnou de Sant Jeroni, Beniflà, Alfauir, Almiserà y Castellonet de la Conquesta. En la mayoría de casos, la falta de suelo impide la creación de nuevas viviendas y, por consiguiente, la llegada de nuevos vecinos. Sin embargo, la situación cambiará en los próximos años en Rafelcofer, una de las localidades sin vivienda en alquiler, ya que, como informó este diario, el ayuntamiento ha puesto fin recientemente al conflicto judicial de la zona 3AB dos décadas después. Concretamente, la resolución abre la puerta a nuevos inmuebles en la única zona de la localidad en la que se puede construir.

La comarca, como se muestra en la citada página web de compraventa, solo dispone de poco más de 600 viviendas en alquiler en la actualidad, con precios muy variados. Gandia y Oliva concentran la mayor parte, ya que disponen de unos 280 y unos 150 respectivamente, lo que supone cerca del 70 % del total.

Tavernes de la Valldigna, la tercera localidad con mayor número de habitantes en la comarca (cerca de 17.500), solo dispone de 38 viviendas para arrendar, tanto en el casco urbano como en la playa. En este caso, el coste del alquiler oscila entre los 600 euros mensuales por un piso de 80 metros cuadrados con tres habitaciones hasta los 2.500 euros al mes por un inmueble de 90 metros cuadrados en la costa con solo dos habitaciones.

Xeraco, con apenas un tercio de la población de Tavernes, cuenta, sin embargo, con hasta 36 viviendas disponibles para alquiler. En este caso, el arrendamiento más asequible se sitúa en 500 euros por un piso de 50 metros cuadrados con una sola habitación situado en la playa de la localidad, mientras que el más caro asciende a 3.800 euros por un apartamento calificado de lujo pese a sus escasos 60 metros cuadrados.

Daimús, Miramar y Bellreguard son los otros tres municipios de la Safor con un mayor número de pisos en alquiler. En el primer caso, las personas interesadas pueden elegir entre 28 ofertas, mientras que Miramar y Bellreguard disponen de 21 y 19 inmuebles respectivamente.

Pueblos con solo cinco ofertas

Otro tercio de las localidades de la Safor solo cuenta con un máximo de cinco pisos para arrendar, un hecho que evidencia la reducida oferta en la comarca. Se trata de Almoines, el Real de Gandia, Palma de Gandia, Barx, Ador, Palmera, Beniarjó, la Font d’en Carròs, Benifairó y Guardamar de la Safor.

L’Alqueria de la Comtessa y Benifairó de la Valldigna solo disponen de un piso en cada localidad. En el primer caso, se trata de un inmueble de 90 metros cuadrados con tres habitaciones por 650 euros, mientras que en el segundo municipio es una casa de 50 metros cuadrados con dos habitaciones por 530 euros.

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Además, en algunos casos, los inmuebles ofertados son estancias temporales o de lujo, por lo que sus precios se llegan a disparar hasta los 4.000 euros mensuales. Es el caso de Beniarjó, que dispone de un chalé de lujo de 450 metros cuadrados con cinco habitaciones.