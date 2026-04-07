La Valldigna necesita un plan: La Associació Ecologista Valldigna Verda pide a los ayuntamientos más implicación en el mantenimiento del rio Vaca

Hace unos días en las redes sociales de la Associació Ecologista Valldigna Verda se podía leer este mensaje: "En nuestros pueblos vecinos, las administraciones locales se involucran activamente en la recuperación de los espacios fluviales. Los ayuntamientos de la Valldigna también deberían de hacerlo con el río Vaca. Lo hemos reclamado en varias reuniones y lo continuaremos reclamando". El colectivo hacía alusión a la restauración del río Serpis en Gandia.

Levante-EMV ha querido conocer cuáles son los argumentos de Valldigna Verda para realizar tal petición. Como explica uno de los miembros de su directiva, Manel Gómez, "la responsabilidad de los ríos es de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que ha invertido en el Vaca más de un millón de euros desde 2019 para llevar a cabo distintas actuaciones en la cabecera del río", pero, en sus palabras, el colectivo demanda "que los municipios por cuyos términos pasa el rio -Tavernes, Benifairó, Barx y Simat- diseñen un plan para su mantenimiento, un plan bien organizado en la forma y en el tiempo, que sea constante y duradero".

Imagen de hace una semana. Una mota en el término de Benifairó y otra en el de Simat de la Valldigna / Valldigna Verda

Gómez destaca que "ha habido épocas en las que la Mancomunitat de la Valldigna se ha ocupado de la limpieza y el mantenimiento", un hecho que ha cambiado en los últimos años. Pese a esta ausencia, Valldigna Verda pone en valor el trabajo que se lleva a cabo desde Benifairó. Añade: "También Benifairó está por la labor, incluso con alguna partida presupuestaria para actuar en el río. Igualmente, ha habido algún tiempo en la que se ocupaba del mantenimiento una brigada intermunicipal". "Ahora no se está haciendo nada y lo que queremos es que exista una coordinación de los cuatro ayuntamientos de la Valldigna, teniendo en cuenta que comparten el río", señalan.

En opinión de Manel Gómez, "hace falta desbrozar, mantener el material geotextil, prevenir riegos de auxilio que palien el fuerte calor o trabajar la reforestación, entre otros trabajos".

Las propuestas han sido planteadas

Asegura el dirigente de la asociación ecologista que "todas estas cuestiones las hemos planteado desde Valldigna Verda a los ayuntamientos en diversas reuniones". El colectivo también solicita la creación de un consorcio entre municipios e, incluso, destinar dinero de los ayuntamientos. "Nuestras reclamaciones no tienen éxito. No hay dinero o no es competencia nuestra, nos alegan. ¿Por qué en otros lugares sí y en la Valldigna no?", lamenta la entidad, que manifiesta su decepción ante estas respuestas.

Pese a ello, como ellos mismos reivindican, "estamos dispuestos a seguir en la pelea. Nosotros somos conscientes que la conservación o renovación de los espacios fluviales es para siempre".

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Gómez y la asociación a la que representa tienen muy claro que "si la Confederación Hidrográfica del Júcar siente la implicación de los ayuntamientos, seguirá adelante con sus proyectos. Si no es así, mirará hacia otro lado".