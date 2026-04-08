Bellreguard estrecha lazos con el municipio francés de Pézenas: Solo falta el acto protocolario para oficializar el hermanamiento
La localidad de la Safor estuvo durante años relacionada con la población italiana de Bazzano
Pézenas es una localidad francesa situada en el departamento de Hérault, en la región de Occitania, situada al sur de Francia con una población de unos 8.000 habitantes. Pues bien, Bellreguard y este municipio estrechan lazos con el objetivo de oficializar un hermanamiento entre ambas localidades, que se hará efectivo en pocos meses.
La ex alcaldesa y actual primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda y Bienestar Social en Bellreguard, Cristina Mateu, acompañada del concejal de Deportes, Miquel Pellicer, ha viajado recientemente a Francia para representar a Bellreguard, conocer al alcalde del pueblo francés y establecer el calendario de actividades para activar la relación.
Conocer de cerca las costumbres
Mateu y Pellicer aprovecharon para conocer las raíces, las costumbres y la historia de Pézenas. De hecho, durante su estancia pudieron vivir una las tradiciones más emblemáticas: La fiesta de Poulin, una celebración con más de 800 años de historia que combina cultura, música y participación popular. El proyecto de hermanamiento entre Bellreguard y Pézenas refuerza los vínculos culturales e históricos de ambas localidades.
Una mujer francesa de madre bellreguardí
Según explica Cristina Mateu, la propuesta del hermanamiento la realizó una ciudadana francesa de madre bellreguardí que sigue vinculada al municipio de la Safor. El ayuntamiento le da el visto bueno y se iniciaron las gestiones, que ahora deben culminar con el acto oficial de la firma entre las autoridades de ambas localidades. Seguramente, será este próximo verano.
Bellreguard estuvo hace unos años hermanado con el municipio italiano de Bazzano, cuya relación finalizó en 2018 cuando Àlex Ruiz, actual alcalde bellreguardí, cumplía su primera etapa como primer munícipe.
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