Bibliotecas y librerias de Gandia y Oliva perpetúan el recuerdo de Josep Piera: "Hemos ampliado la oferta ante el interés de la clientela por su obra"

La vida y obra del recién fallecido poeta gandiense, Josep Piera, cala hondo en la comarca de la Safor. Las bibliotecas y las librerías de Gandia y Oliva le rinden un homenaje póstumo.

En la Biblioteca de su Beniopa natal, que lleva su nombre, existe un espacio expositivo perpetuo en el cual se puede ver toda su obra y en una vitrina se hallan algunos de sus objetos más personales, como su maleta de viaje y la máquina de escribir, entre otros.

Se trata, en cierta manera, de una exposición museística, destaca Toni Ordiñana, director del Institut Municipal dArxius i Biblioteques (IMAB) de Gandia. El mismo Ordiñana también apunta que el malogrado Piera cuenta con un ‘stand’ propio con algunos de sus libros en un lugar destacado de la Biblioteca Central de Gandia.

La obra de Piera se expone en un lugar preferente de la Biblioteca Central de Gandia / Salva Talens

En las bibliotecas municipales de Oliva se ha preparado una exposición con una selección de libros, que son una muestra de la trayectoria literaria de Piera y de la importancia de su obra en el conjunto de la literatura valenciana contemporánea. Los libros están abiertos al préstamo, lógicamente.

Desde Oliva se recuerda con orgullo la gran vinculación que, a lo largo de estos años, Josep Piera ha mantenido con el Poefesta. De hecho, esta edición, que se celebrará el próximo 8 de mayo, busca rendir homenaje a esta figura.

Espacio que le dedican las bibliotecas de Oliva al escritor de Beniopa / Ajuntament d'Oliva

También las librerías se han querido sumar al recuerdo de Josep Piera. En Gandia, Ambra Llibres, ha reforzado la oferta de libros escritos por el poeta "ante el interés que ha mostrado la clientela", como indica Pili, una de las trabajadoras del establecimiento. La gente, añade, "desde el martes ya empezó a preguntar. Hubo gente que vino y nos pidió expresamente la obra de Piera".

Ambra Llibres cuenta con más de diez títulos de Piera porque, según manifiesta, "algunos, como ‘La Paella’, está agotado y no hemos podido exhibirlo. Todo lo que hay ya está aquí, especialmente sus últimas obras".

La empleada de Ambra Llibres considera que durante toda esta semana se venderán libros de Piera, pero advierte que la exposición se prolongará durante más tiempo como sucedió con Chirbes, que estuvo durante un año. Añade: “Con Piera haremos lo mismo o más".

La misma Pili rememora con satisfacción la relación de Ambra con Piera: "Siempre que le hemos llamado, ahí ha estado, tanto en presentaciones de sus libros, como de otros autores. Incluso, recuerdo, que hicimos un podcast, en el que estuvo invitado. Fue muy cercano y gracioso, incluso bailó. Accedía a todo lo que le pidiéramos, y también Marifé".

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También se le recuerda fuera de la Safor

Por otro lado, fuera de la comarca de la Safor, también han querido sumarse al duelo por la pérdida de Josep Piera. Es el caso de la biblioteca de Corbera (la Ribera), donde le dedican un expositor con su obra y le recuerdan como "hilo conductor de la lengua, cultura y país desde una mirada arraigada a la comarca de la Safor y al paisaje mediterráneo".