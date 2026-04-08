Ni Corea ni ficción: las Guerreras K-pop nacen en Gandia y arrasan entre los pequeños de la Safor

Son pocos los niños y niñas que todavía no han sucumbido al fenómeno de "La Guerreras K-pop". La ficción, que cuenta la historia de un grupo de K-pop que utiliza sus poderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales, se ha convertido en un éxito a nivel mundial. Aunque muchos imaginan que las protagonistas, Rumi, Mira y Zoey, proceden de Corea, lo cierto es que la realidad dista mucho de esa idea, ya que este grupo nació en Gandia. Al menos, así ocurre con las guerreras que actuarán este jueves 9 de abril en la Casa de la Cultura de Tavernes de la Valldigna. La Safor, como tantos otros lugares, tampoco ha logrado resistirse a este fenómeno, que ha cautivado a centenares de pequeños.

Carla Fos, Sandra Acosta y Laura Peligro, tres cantantes de orquesta, interpretarán a las tres protagonistas de esta ficción en un espectáculo que no dejará indiferente a nadie. "Todo nació en una cafetería, mientras nos tomábamos un café, ya que todas somos cantantes", señala Raquel Bover, directora de la escuela Por Amor al Arte de Gandia, donde se ha llevado a cabo toda la producción y los ensayos de este 'show'. La propia Bover es consciente de la demanda que ha generado esta ficción. En sus palabras, "mi hija de siete años quería ir a un concierto y era imposible encontrar entradas. Pensamos que siendo cantantes podríamos hacer algo".

Las tres protagonistas del musical. / Sebastián Tontsch

Y así nació el musical. En cuestión de semanas, el equipo ha preparado el espectáculo. "Buscamos bailarines en Gandia y Tavernes, preparamos la producción... Hay un gran equipo detrás porque es un teatro musical de la película, en el que ellas ponen voz a la historia", explica. No solo la producción y el montaje ha corrido a cargo de ellas, sino también parte del vestuario que lucirán en el 'show'. "Ha sido un proceso muy divertida", recalca.

El objetivo es que este sea el primero de una serie de espectáculos. Como la propia Bover señala, "durante el invierno que viene nos gustaría seguir haciendo el espectáculo porque ahora ellas empiezan la gira con sus orquestas".

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Para promocionar el espectáculo, las Guerreras K-Pop han paseado por algunas calles de Gandia y Tavernes de la Valldigna, donde han captado la atención de los más pequeños. Animan a todos los vecinos a sumarse y "convertirse en un guerrero más". "Esta historia no va de géneros, todo el mundo puede soñar a lo grande: niños, niñas, papás, mamás…Esto va de superar miedos y de amistades de verdad", animan.