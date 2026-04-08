Una cubierta de la pista de baloncesto en Benifairó de la Valldigna y la urbanización de calles del núcleo histórico de Palma de Gandia, entre los proyectos de la Diputación en la Safor

La Diputación de Valencia ha aprobado un nuevo decreto del Pla Obert, el principal programa inversor de la corporación, en el que se da luz verde a 10 proyectos de la Safor, los cuales suman una inversión total de 1.240.000 euros.

En concreto, la institución provincial va a financiar 10 nuevos proyectos en los municipios de Palma de Gandia, Guardamar de la Safor, Miramar, Alfauir, Benirredrà, Benifairó de la Valldigna, Barx y Xeresa, además de otro en la Mancomunitat de la Valldigna.

Entre las obras más destacadas aprobadas destaca la nueva cubierta de la pista de baloncesto de las instalaciones deportivas de Benifairó de la Valldigna, que contará con una financiación de 400.000 euros.

Otro proyecto importante es el de la urbanización de varias calles del núcleo histórico de Palma de Gandia, que afectará a las calles Pedro Vidal, Hernán Cortés, l’Esglesia y San Miguel. En este caso, la corporación provincial destinará 328.000 euros. También en Palma de Gandia se llevará a cabo la mejora del pavimento del espacio deportivo que hay en el recinto de la piscina del polideportivo municipal.

Más proyectos

Además, el Ayuntamiento de Xeresa va a poder ejecutar la construcción de un almacén municipal en la calle Casals gracias a los 160.000 euros.

Otros proyectos que supondrán una inversión de alrededor de 100.000 euros son la renovación de la red de agua potable de fibrocemento en las calles Ample, Tramuntana y Ronda de Benirredrà, así como la instalación de dos hidrantes y la instalación de alumbrado público en el Parc de la Diputació en Alfauir.

A ello hay que añadir dos proyectos en Guardamar de la Safor para acometer mejoras en el jardín Carrer Mestral y en el parque de la calle Nou d’Octubre; la mejora del pavimento del parque Quatre Vents en Miramar y la instalación de pantallas acústicas en el polideportivo La Drova de Barx.

Noticias relacionadas

La Diputación también va a financiar la adquisición de un nuevo vehículo para la brigada forestal de la Mancomunitat de la Valldigna.