Un juez decidirá si dos calles de la Colònia Ducal de Gandia son del ayuntamiento o de la comunidad de propietarios

Un juez será el encargado de determinar la titularidad de las dos calles interiores que configuran la estructura viaria en forma de “T” de la emblemática urbanización Colònia Ducal, en Gandia, y decidir, así, si pertenecen a los propietarios o al ayuntamiento. Tras varios intentos fallidos de alcanzar un acuerdo durante el último año, el consistorio ha optado por interponer una acción civil declarativa de dominio con el objetivo de defender el carácter público de estos viales. En este sentido, serán los juzgados competentes los que resuelvan si se trata de calles de dominio público o privado, en un procedimiento que, no obstante, no implica condena alguna ni la restitución de bienes, sino únicamente la aclaración jurídica sobre su titularidad.

Este conjunto residencial, construido entre 1961 y 1966 por Pablo Soler Lluch, Francisco García González y Juan José Estellés Ceba, arrastra desde hace décadas una situación jurídica controvertida en torno a la titularidad de sus dos viales interiores, una circunstancia que ha impedido hasta ahora acometer actuaciones básicas como el reasfaltado o las labores de mantenimiento. Ante este escenario, el consistorio ha decidido dar un paso al frente para tratar de poner fin a una problemática que se prolonga en el tiempo.

La coordinadora general de Urbanismo en Gandia, Maite Alonso, explica que durante el último año se han mantenido diversos encuentros entre el ayuntamiento y la comunidad de propietarios afectada con el objetivo de alcanzar una solución consensuada sobre la naturaleza de estas calles, aunque finalmente no ha sido posible cerrar un acuerdo. «Es un problema que llevamos arrastrando desde hace años. Se está discutiendo la propiedad de estos viales para determinar quién debe asumir los costes que generan», señala.

Asimismo, añade que desde el consistorio se ha planteado la opción de que los viales pasen a ser de titularidad pública, asumiendo la administración local los gastos derivados. «Hemos intentado llegar a un acuerdo con los propietarios para que sean públicos, ya que el ayuntamiento está dispuesto a hacerse cargo de los costes. También nos comprometemos a reasfaltar la calle, pero no existe unanimidad entre los propietarios», insiste.

Sin poder actuar

El registro de la propiedad refleja formalmente que se trata de una titularidad privada vinculada a la comunidad de propietarios, pero el ayuntamiento, por su parte, mantiene que se trata de bienes de dominio público municipio según se recoge en el Plan General de Ordenación Urbana vigente y un informe jurídico de 2025, en el que se expone que existe una posible existencia de una cesión táctica de los viales interiores a favor del ayuntamiento. Esta falta de consenso genera, como explica Alonso, «una incertidumbre jurídica incompatible con la correcta gestión de los viales», al tiempo que impide que «ninguna de las dos partes podamos actuar en estos viales».

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Por ello, la interposición de una acción civil declarativa de dominio tiene como objetivo, en palabras de Alonso, «desatascar este conflicto ante la falta de acuerdo». «Cada una de las partes presentará su documentación y será el juez el que decida», afirma. Cabe recordar que la Colònia Ducal de Gandia, reconocida como obra de interés arquitectónico, pertenece a la primera promoción de apartamentos construida primera línea de la playa. La urbanización está integrada por seis bloques con un total de 214 viviendas y 24 locales comerciales.