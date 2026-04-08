La Nostra Copa en juego: La UE Tavernes de la Valldigna recibe al Novelda CF en el primer partido de la semifinal

La UE Tavernes afronta una nueva cita histórica en La Nostra Copa. El conjunto vallero disputa las semifinales de dicha competición. Su rival es el Novelda CF en una eliminatoria a doble partido. El de ida se juega a las 20 horas de este miércoles, 8 de abril, en el Municipal d'Esports. El de vuelta será el miércoles, 15 de abril, en La Magdalena.

El cuadro "roget", ya clasificado para la promoción de ascenso a Tercera RFEF en la Lliga Comunitat, se mide a un rival de Primera FFCV. Pero no cualquier rival, sino el líder del grupo IV de su categoría, que solo ha perdido dos encuentros en toda la temporada, contabilizando los de Liga y Copa.

El Novelda CF tiene un equipazo con aspiraciones de ascenso a la Lliga Comunitat y jugadores de renombre, además de un importante presupuesto. Un club historico que quiere reverdecer laureles.

El míster "Tomaca" pide apoyo a la afición

El Tavernes debe centrar todos sus esfuerzos en eliminar al Novelda CF. El equipo de "Tomaca" ha entrenado con intensidad e ilusión por llegar as la final. El mister vallero, por primera vez en muchos partidos, tendrá a toda su plantilla a excepción de la baja de larga duración de Toni Sanandreu.

El entrenador pide el apoyo de la afición porque "mis jugadores son conscientes del partido y de lo que nos jugamos. Queremos ir a Novelda con los deberes hechos. Sabemos que no será fácil, pero la fe mueve montañas.

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Primer finalista

En la gran final ya espera el CD Onda, que ha eliminado al Paterna CF a doble partido. La final se disputará en Villajoyosa. El ganador de La Nostra Copa tiene derecho a pelear por participar en la Copa del Rey de la próxima temporada. La UE Tavernes es el único que sigue en liza de los 19 equipos de la Safor que iniciaron la competición.