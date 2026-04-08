Nuevo compromiso nacional para el Club Atletisme Gandia Alpesa: Los másters disputan el Campeonato de España de Media Maratón

El Club Atletisme Gandia Alpesa estará presente este sábado, 11 de abril, en el Campeonato de España Máster de Media Maratón (21K) que se celebra en Mérida, una cita de máxima exigencia dentro del calendario nacional marcada por un recorrido durísimo con un desnivel importante y prácticamente sin tramos llanos.

El club gandiense acudirá con los atletas Pepe Vidal (M55), Diego Vidal (M50), Desirée Pellicer (F50), Javier Montilla (M50), Jesús Segrelles (M50) y Aitor Cabezas (M45), que competirán conjuntamente en la clasificación por clubes en las categorías agrupadas de M45-M50. Esta circunstancia penaliza claramente los intereses del equipo, ya que la mayor parte de sus componentes superan los 51 años y tendrán que competir contra atletas más jóvenes dentro del mismo rango.

Preparación condicionada por las lesiones

Además, la preparación para esta cita ha estado condicionada por las lesiones con hasta cuatro atletas llegando con dificultades físicas tras semanas complicadas, lo que da aún más valor a su presencia en este campeonato, después de un gran esfuerzo personal para poder estar en la línea de salida representando al club y a la ciudad de Gandia.

Tras el brillante bronce conseguido en el Campeonato de España de 10K en Ibiza el pasado 15 de febrero, el contexto actual hace que en esta ocasión el objetivo competitivo esté lejos de la lucha por las medallas. Aun así, el equipo afronta la prueba con ambición y espíritu de superación, con la mirada puesta en intentar situarse entre los 7 mejores clubes de España, un reto de gran nivel teniendo en cuenta las circunstancias.

Noticias relacionadas

Más allá de los resultados, la participación del CA Gandia Alpesa en este campeonato es un claro ejemplo de compromiso, sacrificio y pasión por el atletismo, valores que definen a un grupo de atletas máster que, una vez más, lo darán todo en una competición de ámbito nacional.