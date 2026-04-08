Vaivén
De poeta a poeta: Las flores en recuerdo a Josep Piera reposan bajo la figura de Ausiàs March en Gandia
Las coronas florales que depositaron instituciones, vecinos y amigos en el homenaje al escritor de la Safor han sido depositadas en la escultura
El recientemente fallecido escritor Josep Piera, Fill Predilecte de Gandia, sentía una profunda admiración por el poeta Ausiàs March. Parte de su obra recoge la bibliografía del poeta más relevante de la literatura valenciana medieval, Ausiàs March. La unión de Piera con March no solo ha sido en vida, sino también tras su muerte.
Las coronas florales que recibió Piera durante el acto civil que se celebró la tarde de ayer en el Palau Ducal de Gandia han sido hoy depositadas bajo la figura de Ausiàs March, ubicada también en la capital de la Safor. Pese a los siglos de diferencia que les separaban, ambos mostraron siempre su profundo amor por las letras. Este legado ahora permanece en forma de flor. "Las flores de Piera ahora reposan bajo la custodia de su amigo", señala el poeta Joan Deusa, una de las personas que más conocía a Piera.
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