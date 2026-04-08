Renfe registra una media de 20 incidencias semanales en la línea que discurre por Gandia, Xeraco y Tavernes de la Valldigna

Son muchos los vecinos y vecinas de la Safor que día tras día utilizan la línea C1 de tren, que conecta Gandia con València, para dirigirse a sus puestos de trabajo o a sus centros de estudio, acudir a las citas médicas o simplemente disfrutar de una jornada de ocio y descanso, ya sea en la capital o en cualquier otra localidad. Aunque sobre el papel debería ser un trayecto rápido y sin complicaciones, con una duración aproximada de una hora u hora y medio dependiendo de la estación de salida, a menudo termina convirtiéndose en una auténtica odisea.

Retrasos, cancelaciones o averías en las infraestructuras son algunas de las incidencias a las que se enfrentan casi a diario los usuarios de esta línea que discurre por los municipios de Gandia -en ocasiones llega hasta la playa y el Grau-, Xeraco y Tavernes de la Valldigna. Esta linea conecta 14 municipios.

Estos contratiempos comportan que los pasajeros, en muchos casos, se vean obligados a madrugar, enfrentarse a aglomeraciones o esperar más de lo deseado para llegar a su destino, por lo que, en ocasiones, terminan optando por otras alternativas de transporte.

La línea C1, que conecta València Nord-Gandia, ha registrado una media de veinte incidencias semanales durante las últimas dos semanas. En total, los trenes han sufrido hasta 46 problemas de distinta índole desde el lunes 23 de marzo hasta el domingo 5 de abril. En otras palabras, Renfe contabiliza una media de tres incidencias diarias en este trayecto.

Según se recoge en el canal de comunicación de Cercanías, la mayoría de avisos, que se suelen indicar cuando la demora es significativa -a partir de unos 15 minutos-, están relacionados con retrasos y averías, que, a su vez, provocan demoras e interrupciones en la circulación. Por ello, no es extraño que las quejas de los usuarios se multipliquen en las distintas plataformas, redes sociales y canales de comunicación, llegando incluso a crearse grupos en los que los viajeros que utilizan este transporte con mayor frecuencia alertan al resto de los retrasos o comparten fotografías del estado de los convoyes.

Solo hace falta ojear el canal de difusión de Renfe para darse cuenta de las múltiples incidencias que se registran a lo largo del día no solo en la línea C1, sino en el resto de trayectos.

Entre los avisos más destacados de las dos últimas semanas figura una serie de averías en el paso a nivel de Alfafar, que han llegado a sumar cerca de una quincena de incidencias. En este sentido, Renfe suele alertar: «Se van a producir retrasos en los dos sentidos de la circulación, también detenciones en las proximidades a dicha estación». En algunas ocasiones, incluso, se supende la circulación de convoyes en ambos sentidos.

Más de 15 minutos

Otra de las incidencias a las que se enfrentan los usuarios es el retraso de los convoyes, ya que, en algunos casos, el tren no suele llegar a su destino a la hora indicada. Durante estas dos últimas semanas, las demoras han sido de entre 15 y 26 minutos a su paso por la estación de Xeraco, por lo que el tiempo de espera puede aumentar hasta el final del trayecto (Gandia o València).

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Cercanías también ha informado durante los últimos días de una caída de tensión entre las estaciones de Silla y Cullera, por lo que tuvo que establecer un servicio especial de tren hasta Gandia. Por ello, para muchos viajeros, subirse al tren se convierte cada día en una aventura.