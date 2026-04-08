De la Safor a Portugal: jóvenes de Villalonga, Beniarjó y Beniflá viven una aventura cultural y educativa en Miranda do Douro

Ocho jóvenes de Villalonga, Beniarjó y Beniflà han participado recientemente en un intercambio cultural y educativo en la localidad de Miranda do Douro. Durante varios días, los alumnos del IES Vall de la Safor, junto a dos jóvenes de Málaga y ocho portugueses, han participado en una serie de actividades que buscaban fomentar el intercambio cultural y, a su vez, descubrir las oportunidades que ofrece la Unión Europea.

Los adolescentes han visitado las localidades de Atenor o Uva y han realizado una travesía por las aguas internacionales del río Duero, donde han podido comprobar como la cultura española se entremezcla con la portuguesa. En la región de Trás-os-Montes, conocieron la fauna de la zona, exploraron el museo local y vivieron en primera persona algunas tradiciones como el baile de los Pauliteiros.

La expedición estuvo encabezada por el concejal de Juventud y Participación Ciudadana de Villalonga, Jonatan Ruiz, y la vicepresidenta tercera de la Mancomunitat de la Safor y alcaldesa de Palma de Gandia, Paula Femenia; con el asesoramiento técnico de la consultora valenciana especializada en fondos europeos Sequoia Pro.

Los jóvenes durante la visita a Portugal. / Levante-EMV

Durante el viaje, ambos representantes mantuvieron conversaciones con la alcaldesa de Miranda do Douro, Helena Barril, y fortalecieron las relaciones institucionales para explorar nuevas vías de colaboración entre municipios europeos. “Este tipo de experiencias nos permiten detectar las necesidades de la juventud del municipio y así ayudarla a construir su propio proyecto de vida, prevenir situaciones de vulnerabilidad y aprovechar unos recursos compartidos que, tal vez, un municipio por sí solo no tieneˮ, expone Ruiz. Por su parte, Femenia ha reconocido que el intercambio "ha sido muy valioso", por lo que espera que esta sea la primera de "muchas experiencias que impulsen a nuestros jóvenes a crecer en comunidad".

El Ayuntamiento de Villalonga lidera este proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Erasmus+, con el apoyo de la Diputación de Valencia. ASE+ cuenta, además, con la participación de la asociación malagueña Maestrices y la entidad que gestiona parte del patrimonio luso, Museus e Monumentos de Portugal, que ejerció de anfitriona en esta ocasión.

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Visita a Villalonga

El intercambio va más allá, ya que tras esta visita a Portugal, Villalonga se convertirá este verano en la sede oficial del próximo encuentro transnacional, ya que recibirá a las delegaciones de Málaga y Miranda do Douro para devolver la hospitalidad recibida y seguir construyendo puentes a través de la formación y la cultura.