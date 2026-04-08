Tavernes de la Valldigna celebra por primera vez el Día del Pueblo Gitano: "Nos hemos criado aquí. Por suerte, la gente sabe que no todos somos iguales"

La plaza 9 d'Octubre de Tavernes de la Valldigna acogerá este sábado y, por primera vez, una jornada dedicada al Día Internacional del Pueblo Gitano, que se conmemora el 8 de abril. La iniciativa busca romper los estereotipos de este colectivo y promover su inclusión, igualdad y convivencia en la localidad.

La propia comunidad agradece esta propuesta que, para ellos, supone "un gran paso hacia la inclusión". "Es una iniciativa estupenda porque creemos que sigue siendo importante reivindicar este día y hablar sobre la raza gitana desde bien pequeños", explica Juan Ruano, uno de los vecinos de la localidad que se ha reunido en varias ocasiones con representantes del ayuntamiento para impulsar esta jornada.

Ruano agradece la integración que han sentido en todo momento por parte del resto de vecinos y vecinas de la localidad. En sus palabras, "nos sentimos muy integrados. Nosotros nos hemos criado y crecido aquí". Añade que, poco a poco, se van rompiendo los estereotipos que existen en torno al colectivo, especialmente cuando se produce algún incidente. Como él mismo explica, "siempre hay alguien que te insulta, pero eso pasa siempre. Por suerte, la gente sabe que no todos somos iguales".

El vecino de Tavernes da un paso más y solicita a los distintos centros educativos de la localidad que también aborden esta festividad. "Nos gustaría que, cuando se acerca el Día del Pueblo Gitano, los colegios llevaran a cabo actividades para integrarnos", añade. Pese a ello, insiste en que la sociedad ha avanzado. Para ello, pone como ejemplo una situación que vivió su hija cuando iba al colegio hace unos veinte años. "Recuerdo que me enseñó un libro en el que ponía que la etnia gitana es traicionera y roba. Por suerte, esta visión ha cambiado, pero sigue siendo importante reivindicar el día", afirma.

Visita del colectivo al ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna. / Levante-EMV

Programación

La programación arrancará a las 18 horas con las actuaciones del del grupo de baile flamenco Raíces, Leyenda del Tiempo y Juanvi Plaza & Polvarea. Posteriormente, a las 21 horas, se llevará a cabo una degustación popular de pollo asado para los asistentes con el objetivo de fomentar un espacio de encuentro y convivencia.

La alcaldesa Lara Romero ha puesto en valor esta jornada, que busca que se convierta en un espacio de " hermandad, convivencia y celebración, abierta a todo el municipio, para compartir, conocer y disfrutar juntos de un día muy especial". Por su parte, el concejal de Fiestas, Carlos Torres, ha señalado que “esta celebración supone un paso muy importante para Tavernes, porque reconocemos la cultura y la historia del pueblo gitano como parte esencial de nuestra sociedad”, mientras que la concejala de Servicios Sociales, Amparo Bo, ha recalcado que "queremos que sea una jornada para disfrutar, pero también para reflexionar sobre la igualdad de oportunidades y la convivencia entre culturas”.

La concejalía de Bienestar Social de Oliva también ha organizado una serie de actos en torno a esta celebración. Así, durante los días 8 y 9 de abril, se iluminarán las fachadas del ayuntamiento de Oliva y los dos centros sociales con los colores de su bandera. El domingo 12 de abril, el centro de participación ciudadana del Pinet, por su parte, acogerá actividades, juegos y una comida amenizada con música.

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"Nuestra ciudad celebra la riqueza cultural, la convivencia y el valor del pueblo gitano, reafirmando el compromiso con la igualdad y la inclusión. Oliva se ilumina con su bandera como símbolo de orgullo, visibilidad y reconocimiento, reivindicando igualdad real, respeto y el fin de los prejuicios", señalan desde el consistorio. Añaden: "No hay “ellos” y “nosotros”: somos una misma comunidad. Instituciones y ciudadanía debemos destacar la importancia de romper prejuicios, avanzar en derechos y construir una sociedad donde todas las identidades sumen".