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Cartel de lujo para el gran fin de semana de acuatlón y triatlón en Gandia con los campeones de España, Adriana Solanes y Xavi Cabanilles

La playa reunirá a unos 800 participantes durante las jornadas del sábado y el domingo

Adriana Solanes Valero, en una competición

Adriana Solanes Valero, en una competición / Levante-EMV

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Adriana Solanes, de Daimús, y el gandiense, Xavi Cabanilles, dan lustre al cartel de participantes en las competiciones de ámbito autonómico de acuatlón y triatlón que se disputan en la playa de Gandia este fin de semana. Los dos deportistas del Club Triatló Gandia, ambos campeones de España, están inscritos para competir.

Adriana disputará la prueba de la fase autonómica de acuatlón escolar en categoría cadete el sábado por la mañana como máxima favorita en calidad de flamante subcampeona nacional de duatlón hace unos días, entre otros logros.

Xavi Cabanilles partirá como principal aspirante al triunfo en la prueba Open de triatlón de la matinal del domingo. El triatleta es el vigente campeón nacional de su categoría júnior.

La jornada de acuatlón del sábado arrancará a las 9 horas con la competición de los Jocs Esportius (500 metros de natación dentro del Puerto de Gandia y 1 km de carrera a pie). Después tendrá lugar una competición de adultos (1 km de natación y 5 km de carrera por el paseo marítimo). Hay 230 escolares y 130 adultos inscritos, destacando los 17 miembros del club anfitrión y organizador, el CT Gandia.

Respeto y paciencia

El domingo es el turno de los más de 400 triatletas adultos que disputarán una nueva jornada de la Liga Autonómica de Clubes de 2ª y 3ª División y la prueba Open, abierta a federados o no y de otras comunidades autónomas, todo ello desde las 9 horas.

Se competirá en la distancia sprint en los tres segmentos: 750 metros de natación, 21,5 km en bicicleta y 5 km de carrera a pie. La organización pide respeto a los participantes para no interrumpir su competición y paciencia porque la playa de Gandia estará cerrada parcialmente al tráfico.

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El Club Triatló Gandia es el responsable de la organización de ambos eventos con la colaboración del Ayuntamiento de Gandia y la Federación de Triatlón de la Comunitat Valenciana.

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