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La ciclista de Gandia, Carla Bañuls Puente, también destaca en carretera: Marcha segunda en la Copa de España

La corredora del Team Mirat Salamanca ya fue una de las mejores júniors del país en la temporada invernal de ciclocross

Carla Bañuls Puente, de Gandia, durante una carrera de esta temporada

Carla Bañuls Puente, de Gandia, durante una carrera de esta temporada / Levante-EMV

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Carla Bañuls Puente es una de las mejores ciclistas júnior de España, pese a ser su primer año en dicha categoría. Lo demostró en la campaña invernal de ciclocross y lo confirma en la recién estrenada temporada de carretera.

La corredora gandiense marcha segunda en la clasificación general provisional de la Copa de España tras la disputa de las dos primeras pruebas. En Noja subió al podio como segunda en línea de meta y en Beasain fue quinta.

Doble cita en Galicia

Este fin de semana, días 11 y 12 de abril, viaja a Galicia para disputar las dos próximas pruebas puntuables de la Copa de España. Betanzos, con la disputa el sábado de la Comarca Brigantina, y Pontevedra, con la celebración el domingo del Gran Premio Cidade de Pontevedra, acogerán la 3ª y 4ª prueba puntuable de la Copa de España Féminas de Carretera 2026.

Entre las ciclistas júnior, Alejandra Neira será la principal candidata al triunfo tras demostrar en innumerables ocasiones ser la corredora más fuerte de la categoría. Su principal rival será, precisamente, Carla Bañuls, pero también Aitana Gutiérrez, líder de la general.

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Aparte de la Copa de España, la corredora de Gandia enrolada en el equipo Team Mirat Salamanca, ha participado en una vuelta ciclista en Vizcaya, la prestigiosa Vuelta a Lea Artibai, donde quedó la 12ª de la General, 4ª júnior y 3ª mejor española.

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