Las excavaciones en la Cova del Bolomor de Tavernes de la Valldigna, suspendidas por segundo año consecutivo

El equipo dirigido por el arqueólogo Josep Fernández no podrá realizar este verano los trabajos de excavación en la Cova del Bolomor de Tavernes de la Valldigna, que se llevan a cabo anualmente durante el mes de julio con la ayuda de una quincena de especialistas y estudiantes procedentes de distintas universidades españolas. La expedición tampoco pudo excavar los niveles basales de este yacimiento arqueológico el pasado verano, tras 36 campañas anuales realizadas de forma ininterrumpida (1989-2024).

Fernández, que siempre ha estado al frente de este yacimiento y que fue nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad en 2018, denuncia la negativa del ayuntamiento a proporcionar un documento necesario para llevar a cabo la actuación. En sus palabras, «necesitamos solo un documento firmado por el ayuntamiento en el que se expone que nos permiten llevar a cabo la actuación, pero se niegan a darlo. Si no lo tenemos, no podemos hacer nada».

El anterior concejal de Patrimonio, Emilio Fonseca, que ha estado presente en varias reuniones para abordar el futuro de las excavaciones, señala que la negativa se debe a «una falta de comunicación por su parte». «Se ha negado a reunirse con nosotros durante los tres años que he llevado Patrimonio. En ningún momento nos ha mostrado los avances en la cueva ni nos ha permitido entrar», lamenta Fonseca, quien añade que «él tenía la llave y no podíamos ni acceder al interior, por lo que hemos tenido que cambiar la cerradura».

Ante la presunta falta de diálogo por parte de Fernández, el consistorio vallero ha solicitado al Museu de Prehistòria de València, que ha participado activamente en la investigación arqueológica del yacimiento y custodia algunos de los restos hallados durante las excavaciones, que medie en este conflicto. «Creemos que a ellos tampoco les ha dicho nada. Otras concejalías también han intentado hablar con él, pero no hay respuesta», afirma Fonseca. Recalca, a su vez, que durante la última campaña ya hubo algunos problemas, ya que, como él mismo explica, «se llevó a cabo sin seguir los requisitos que pedíamos».

El edil, por otra parte, reitera que Fernández ya había comunicado previamente que las excavaciones habían concluido temporalmente. De hecho, en 2024, el equipo consiguió llegar al nivel 15 de la cueva, es decir, la base, cuyos restos rondan los 350.000 años de antigüedad. En quince días, encontraron un total de 5.000 huesos y utensilios líticos. Sin embargo, el arqueólogo explica que en otras zonas de la cavidad se podría acceder hasta el nivel 17.

Pese a ello, el director de la excavación insiste en que «el equipo había decidido prolongar los trabajos porque estábamos en la parte más antigua de la cueva, es decir, los primeros años de historia, lo que suponía un aliciente, ya que no hay momentos tan antiguos datados en la historia de la Península Ibérica». Cabe recordar que la Cova del Bolomor es una de las más antiguas de España y de Europa.

Fernández solicita a la administración local que reconsidere la negativa y ponga en valor «este tesoro que tenemos en la Valldigna y no sabemos aprovechar». «No creo que sea el camino. Nosotros no pedimos dinero, solo el documento necesario para poder investigar», solicita.

Nuevas actividades

El ayuntamiento realiza, junto al Museu de Prehistòria, una gran cantidad de visitas y actividades en torno a este yacimiento a lo largo de todo el año. En palabras de Fonseca, «vamos a seguir potenciando la cueva». No obstante, los visitantes todavía no podrán acceder a su interior, ya que, como explica el edil, «el museo no lo permite, ya que nos dicen que todavía se está excavando». Pese a ello, insiste en que «seguiremos potenciando el yacimiento».

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A lo largo de estas casi cuatro décadas, la Cova del Bolomor ha sacado a la luz numerosos tesoros. Entre ellos, destaca el hallazgo del primer fragmento facial de un preneandertal o los más de 15.000 restos encontrados en las excavaciones de 2023.