La falla Vilanova vuelve a confiar en José Sanchis y completa el cuadro de artistas de 2027 en la sección especial de Gandia
Màrtirs, Mercat y Prado ya habían renovado a los autores de sus monumentos de 2026 para el próximo ejercicio
Faltaba la falla Vilanova, pero ya está. Las cuatro comisiones de la Sección Especial de Gandia ya tienen a sus artistas para el próximo ejercicio. La Vilanova acaba de anunciar la renovación de Jose Sanchis para la realización de la falla mayor de 2027. "Para nosotros es una gran satisfacción continuar contando con su talento, experiencia y profesionalidad", apuntan los dirigentes.
Confianza mútua
La confianza mutua y las ganas de continuar creciendo hacen que "afrontemos este nuevo ejercicio con más motivación que nunca, trabajando desde ya para sorprender, emocionar y disfrutar en el máximo de las próximas Fallas", añade en su comunicado la comisión gandiense que en 2026 ha quedado en segunda posición.
Las comisiones Màrtirs, Mercat y Prado, también de la Sección Especial, ya habían comunicado públicamente la renovación de sus artistas para 2027 antes de finalizar las Fallas de 2026.
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