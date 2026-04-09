Gandia redistribuirá equipaciones públicas entre San Enrique y Corea con la modificación del PGOU

La Junta de Gobierno Local de Gandia ha aprobado, en materia urbanística, la 89.ª modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que obedece a una actuación estratégica que permitirá redistribuir equipaciones públicas entre los barrios de San Enrique y Corea.

«Esta intervención apuesta por la rehabilitación de espacios infrautilizados y la recuperación de patrimonio industrial, con el objetivo de mejorar la cohesión urbana y optimizar los recursos municipales, todo sin generar impactos ambientales significativos», según han explicado las portavoces del ejecutivo municipal, Esther Sapena y Liduvina Gil, esta última en sustitución de Balbina Sendra,

En el inicio de su intervención, Sapena ha querido reiterar, en nombre de toda la corporación municipal, el pésame a los familiares, amistades y en el mundo de la cultura por la marcha del reconocido escritor y poeta de Beniopa, Hijo Predilecto de la ciudad, Josep Piera.

La Junta de Gobierno también ha aprobado otros acuerdos como la concesión de una subvención directa de 11.800 euros al Club Natació i Esports Gandia para la organización de un amplio calendario de pruebas y acontecimientos deportivos a lo largo de 2026 como la Travesía de Invierno al Puerto de Gandia, la Travesía Canal de Natación Playa de Gandia, la Vuelta al Rompeolas o el ya consolidado Open Natació i Esports Gandia. «Con esta inversión, el consistorio reafirma su compromiso con la promoción del deporte baso y federado, así como con la dinamización turística y económica asociada a este tipo de acontecimientos», ha destacado Sapena.

Políticas Sociales

En cuanto a las políticas sociales, se han aprobado varias líneas de apoyo a entidades que desarrollan una tarea fundamental en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Entre ellas, una subvención de 28.000 euros a la Asociación de Personas Sordas de la Safor, «destinada a financiar servicios de mediación social, atención a personas sordas y sus familias, así como acciones orientadas a fomentar la inclusión y la lengua de signos».

Además, se ha concedido una ayuda de 12.750 euros a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Safor, con el objetivo de reforzar los programas de atención integral a personas cuidadoras, «un colectivo especialmente vulnerable y esencial en el sistema de atención».

También se ha aprobado un convenio de 4.500 euros con la Asociación Cultural Undebel, destinado a la promoción de la cultura gitana, el fomento de la integración social y el desarrollo de actividades educativas y comunitarias.

Uno de los acuerdos más destacados ha sido la concesión de 70.000 euros para la celebración de la segunda edición de "Com sona la ESO" en Gandia. Este proyecto educativo y musical, este año con el título «Intergaláctica» está considerado uno de los más importantes de Europa en su ámbito, reuniendo en la ciudad entre 1.500 y 2.000 estudiantes y profesorado de secundaria.

Igualmente se ha informado de concesión de una subvención de 8.000 euros a la Casa de Andalucía de Gandia, que permitirá mantener e impulsar actividades culturales de gran arraigo como la Feria de Abril, la romería del Rocío, el Día del Flamenco o las clases de sevillanas.

Ámbito académico

En el ámbito académico, se ha aprobado una inversión de 60.000 euros en la Universitat de València, a través de la Cátedra Joan Noguera. Esta colaboración tiene como objetivo potenciar la investigación y la transferencia de conocimiento vinculadas a Gandia, la Safor y las Comarcas Centrales», consolidando el papel del conocimiento como motor de desarrollo territorial.

Además, se ha aprobado una subvención de 15.000 euros en el Centre Musical de Beniopa, una entidad clave en la vida cultural y social del municipio, que podrá continuar desarrollando su actividad musical y la participación en actas tradicionales.

La Junta de Gobierno ha ratificado la adhesión de Gandia en la Red Española de Destinos por la Diversidad (REDD), una iniciativa que refuerza la estrategia municipal para consolidar la ciudad como un destino turístico inclusivo, diverso y abierto, alineado con los valores de igualdad y respeto.

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Finalmente, se ha aprobado una subvención de 25.000 euros destinada a los Franciscanos, una entidad que desarrolla una tarea esencial en la atención a personas sin hogar y sin apoyo familiar, contribuyendo a dar respuesta a situaciones de extrema vulnerabilidad.