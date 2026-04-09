Gandia retomará la reforma de la pista de atletismo el próximo martes tras tres meses de parálisis

El Ayuntamiento de Gandia cerraba el pasado mes de febrero con el anuncio de que en abril se reanudarían las obras de la reforma de la Pista de Atletismo Toni Herreros. Este jueves, día 9, el gobierno municipal confirma que los trabajos se retomarán una semana antes de lo esperado. Concretamente, será el martes, día 14 de abril, al tiempo que se prevé que la instalación estará lista en la segunda quincena del mes de julio.

Así lo ha anunciado la responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento de Gandia, Maite Alonso, acompañada del concejal de Deportes, Jesús Naveiro. La empresa catalana Sportan S.L. se encargará de acabar la reforma.

La actuación que falta por ejecutar es, básicamente, la instalación del tartán, quizás la más importante. El gasto total de los trabajos que están pendientes es de 536.881,65 euros y en este aparado se incluyen, entre otros, la acometida eléctrica y de agua del sistema de riego, suministro e instalación de césped artificial o la instalación del nuevo pavimento con marcaje y señalización.

"A priori, no habrá diferencias económicas"

Alonso asegura que el material del tartán será el mismo que se acordó con los clubes usuarios, que se caracteriza por ser menos contaminante, más elástico, por lo que la pista será más rápida, y de mayor durabilidad. El sintético llegará a Gandia en la primera semana de mayo, pero la empresa adjudicataria de las obras comenzará antes a trabajar para revisar en qué estado se encuentran las obras.

La propia coordinadora de Urbanismo destaca que "en principio y pese a la cesión del contrato de obras de una empresa a otra, no debe haber diferencias económicas en el presupuesto inicial de la reforma".

El concejal Jesús Naveiro ha comentado que "nos hemos reunido con los clubes usuarios para informarles de la situación y desde aquí agradezco su comprensión y su paciencia, después de la situación sobrevenida con la que nos encontramos con la quiebra de la empresa que inicialmente iba a realizar la reforma de la pista".

Naveiro se pone a disposición de los clubes para ayudarles en la reubicación de los atletas en otros espacios del polideportivo o en otros municipios al quedar cerrada la pista desde el próximo martes. "No sabemos aún si los atletas podrán utilizar el recinto para entrenar", apunta.

Ambos miembros del ejecutivo local han deseado que la meteorología en forma de lluvia no vuelva a jugar en contra de las previsiones.

La historia

La historia de la reforma de la pista se remonta al mes de mayo de 2025 con el inicio de la primera fase de la actuación, pero es en la primera semana de agosto cuando se cierra definitivamente la instalación por las obras.

A partir de ahí, se especula sobre las fechas de finalización de los trabajos. Las lluvias retrasan los plazos y de octubre o noviembre se pasa a diciembre. En enero explota la situación. El Ayuntamiento de Gandia anuncia que la empresa adjudicataria de la segunda fase está en quiebra y por ello se paralizan las obras.

Después, el propio consistorio autoriza la cesión del contrato de la reforma, se permite que los atletas puedan entrenar con un compromiso de declaración responsable por parte de los deportistas.

La reforma de la pista se programó en dos fases con un presupuesto de 1,6 millones. La primera, ya finiquitada, incluía la reforma del entorno de la pista: vestuarios, graderíos, zona de tecnificación, gimnasio, torres de luz LED, mejora del sistema de drenaje y modernización del almacén de material.

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La segunda supone la sustitución del tartán, una actuación que clubes y deportistas llevan años pidiendo para poder practicar el deporte en las mejores condiciones y evitar lesiones. Esta es la actuación que quedó paralizada.