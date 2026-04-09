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Gandia saca a licitación el bar del centro social de Benipeixcar tras su reforma integral

Las personas interesadas disponen de 30 días para presentar sus ofertas

Visita a las obras del bar del centro social de Benipeixcar tras llevarse a cabo las obras de reforma integral.

Visita a las obras del bar del centro social de Benipeixcar tras llevarse a cabo las obras de reforma integral. / Àlex Oltra

Redacción Levante-EMV

Gandia

El Ayuntamiento de Gandia inicia el proceso de licitación del bar del centro social de Benipeixcar tras llevarse a cabo las obras de reforma integral del espacio. Las personas interesadas disponen ahora de un plazo de 30 días naturales para presentar sus ofertas.

Las obras han supuesto una renovación completa del local mediante la instalación de nuevo equipamiento como la plancha y el sistema de extracción, así como la modernización de los baños. Todo ello se ha llevado a cabo con el objetivo de adaptar el espacio a la normativa vigente y facilitar la obtención de las licencias necesarias para su apertura.

Según ha destacado el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, esta actuación permitirá recuperar un espacio que “tanta vida dio al pueblo de Benipeixcar” con el objetivo de devolver este centro a la ciudadanía en condiciones óptimas y reforzando la dinamización social de la zona.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Distrito de Benipeixcar, Inma Rodríguez, ha valorado muy positivamente el inicio del proceso de licitación. “Estamos felices de poder decir que ya ha comenzado este plan que dota al barrio de un espacio vivo que necesitamos para socializar y que forma parte de la historia de Benipeixcar”, ha señalado.

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Rodríguez ha subrayado, además, la importancia de generar espacios públicos que fomenten la convivencia vecinal, afirmando que la futura apertura de la cafetería será muy positiva para el barrio.

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