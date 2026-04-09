La Magdalena dictará sentencia: UE Tavernes de la Valldigna y Novelda CF empatan 1-1 en el primer asalto

La UE Tavernes y el Novelda CF se jugarán el pase a la gran final de La Nostra Copa el miércoles, 15 de abril, en el estadio La Magdalena de la localidad alicantina, después de empatar (1-1) en el partido de ida de la semifinal que enfrenta a ambos conjuntos.

El encuentro de este miércoles, 8 de abril, en el Municipal fue intenso con un equipo local muy superior ante un rival que hizo su partido, acumulando hombres en su área a sabiendas de que era la mejor táctica para conseguir un resultado que no mereció.

El meta vallero Arnau estuvo inédito todo el partido, puesto que el cuadro visitante solo tuvo una ocasión en el penalti, dudoso y protestado por los locales, que supuso el 0-1 a la media hora de juego.

El Tavernes tuvo un buen inicio y dispuso de hasta tres ocasiones, pero sus remates no encontraron portería. En el 41 y a la salida de un córner, el bravo Jordi Meló, de cabezazo espectacular, consiguió el 1-1 ante el júbilo de jugadores y aficionados.

Con la pólvora mojada

La segunda mitad se presentaba emocionante como así fue. Los "rogets" tuvieron varias oportunidades claras de esas que no se pueden fallar y le pasaron factura en el resultado final. Vicent, en el 48, se plantó solo delante del portero en un mano a mano y no pudo definir. En el 57, Erik, en inmejorable posición con todo a su favor, remató fuera por poco. En el 75, en lo que hubiera sido el gol del año, el central Artur viendo al portero adelantado y de medio campo lanzó un chut que se colaba, pero el cancerbero visitante hizo el paradón de la tarde. El Tavernes lo intentaba ante un equipo que se conformaba con su juego defensivo, sin prisas, defendiendo con uñas y dientes. Aún tuvo el Tavernes la última en el 96 con un remate de Sabater de espaldas a la portería que salió por encima del portero ya batido.

Gran ambiente en el Municipal con motivo de la ida de la semifinal de La Nostra Copa / Pepe Juan

El equipo de "Tomaca" fue superior y pudo haber goleado con lo que el esfuerzo de los jugadores hubiera tenido su justa recompensa. Ahora, todo se decidirá en Novelda la próxima semana.

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Destacar el gran ambiente en el Municipal con mucho público y a la gente joven animando a su equipo con gran deportividad.