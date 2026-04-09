Las operaciones derivadas a centros privados en el Departamento de Salud de Gandia se disparan casi un 80 % en un año

Una operación siempre despierta miedo. La incertidumbre, las dudas y el propio procedimiento quirúrgico generan una inquietud difícil de evitar. A ello se suma la espera, que, en muchas ocasiones, se hace interminable. Los pacientes aguardan la ansiada llamada que les confirme la fecha exacta de la intervención. Sin embargo, muchas veces, esa llamada tarda más de lo esperado.

En diciembre de 2025, según los últimos datos disponibles en la Conselleria de Sanidad sobre la lista de espera, un paciente del Departamento de Salud de Gandia podía esperar una media de hasta 67 días para ser intervenido. No obstante, la realidad es más compleja, ya que cerca de un millar de pacientes superaron los 180 días de demora, es decir, en torno a seis meses antes de entrar en quirófano.

Los tiempos de espera todavía fueron más elevados un año antes. En diciembre de 2024, la media se situaba en torno a los 71 días, mientras que 755 pacientes tuvieron que esperar más de medio año para ser operados. En ese mismo periodo, de los 2.480 pacientes en lista de espera, 1.358 aguardaron hasta 90 días para su intervención, mientras que otros 367 alcanzaron los 180 días. Estas cifras reflejan la presión asistencial del sistema sanitario y las dificultades para absorber la demanda quirúrgica.

Con el objetivo de reducir estos largos periodos de espera, la Conselleria de Sanidad activó en 2020 un Plan de Choque. Esta iniciativa permite derivar intervenciones desde los departamentos públicos a centros privados de la Comunitat Valenciana para agilizar las operaciones y descongestionar los hospitales. Su puesta en marcha coincidió con el impacto de la pandemia de la Covid-19, un momento en el que fue necesario movilizar todos los recursos asistenciales disponibles para recuperar la actividad sanitaria previa.

Más de 2.000

La medida ha tenido una notable acogida en el hospital Francesc de Borja de Gandia. Cada vez son más los pacientes que optan por ser derivados a otros centros para evitar largas esperas y acelerar su intervención. Según la última memoria de gestión publicada por la Conselleria de Sanidad, en 2024 un total de 2.087 pacientes del departamento fueron derivados a otros hospitales. En el conjunto de los 22 departamentos de salud de la Comunitat Valenciana, esta cifra alcanzó las 44.279 operaciones.

Este volumen supone un incremento significativo respecto a años anteriores. En 2023 se registraron 1.174 derivaciones en Gandia, lo que representa un aumento del 78 % en tan solo un año. A nivel autonómico, el crecimiento también ha sido notable, ya que se pasó de 29.268 derivaciones en 2023 a las más de 44.000 en 2024, lo que supone un repunte del 50 %.

La evolución resulta aún más llamativa si se compara con ejercicios anteriores. En 2022 se contabilizaron 523 derivaciones en el hospital comarcal, mientras que en 2021 fueron 1.131 los pacientes que se acogieron a este plan. En su primer año de aplicación, 2020, se registraron 848 casos. En conjunto, desde su puesta en marcha, las derivaciones han aumentado en un 146 %,.

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Los datos evidencian que cada vez son más los pacientes que aceptan esta alternativa para ser intervenidos en el menor tiempo posible. Además, no solo crece el número de personas que optan por esta vía, sino también su grado de satisfacción. Según recoge la memoria, el 91 % de los pacientes derivados manifiestan un elevado nivel de gratificación con el proceso.