El Pirata Beach Fest 2026 de Gandia desvela su cartel por días: Esta es la programación

El Pirata Beach Fest de Gandia 2026 descubre su "cartelazo" por días. La octava edición ya tiene cerrada la programación. El festival consolida una oferta que navega viento en popa entre el rock, el punk, el rap y los sonidos más festivos del mestizaje.

El primer día, miércoles, 8 de julio, arranca con jornada de apertura que servirá para calentar motores con la energía de Sanguijuelas del Guadiana, Buhos y Malifeta. El postpunk de La Élite pondrá el punto canalla a una noche que completan Doctor Prats, Manny Calavera y Afónica Naranjo.

El jueves, 9 de julio, será una jornada de rap, metal y y nostalgia festiva con Fernandocosta, Hoke y la arrolladora Lia Kali. El apartado rockero estará liderado por los clásicos Mägo de Oz, La Fuga y el punk internacional de Talco.

La gran sorpresa del día es la presencia de King África, que compartirá jornada con propuestas tan diversas como The Tyets, Biznaga, Sons of Aguirre & Scila, El Último Ke Zierre, Linaje, Pedro Pastor, Reina Mora, El Sombrero del Abuelo y Jajaers.

Los mexicanos de Molotov actuarán en Gandia / Pirata Beach Fest Gandia

El viernes, 10 de julio, será la gran fiesta del mestizaje. El ecuador del festival será una explosión de color con La Fúmiga, La Pegatina y Figa Flawas. El rap tendrá su momento de oro con la maestría de Nach y la crudeza de Al Safir, mientras que el punk y el rock más crítico vendrán de la mano de Narco, Benito Kamelas, Los de Marras, Reincidentes y Manifa. Completan el viernes Els Catarres, En Tol Sarmiento (ETS), Green Valley, LaBlackie, La Sra. Tomasa, Holistiks y el cierre de DJ Trapella.

El último día

Para el sábado, 11 de julio, se espera un cierre de leyenda. El último día promete ser histórico con el esperado regreso de La Gossa Sorda. Los mexicanos Molotov pondrán el acento internacional a una jornada donde el punk de Evaristo, Boikot y Segismundo Toxicómano será protagonista. El género urbano estará representado por Yung Beef y John Pollõn; mientras que la rima clásica llegará con la dupla Sharif & Rapsusklei. El cartel se despide con Alcalá Norte, Ítaca Band, El Diluvi, Auxili, Alberto Gambino, Naina, Attica y el set final de Plan B.

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Los abonos y entradas para Pirata Beach Fest 2026 están disponibles en la web oficial: https://piratafestival.com