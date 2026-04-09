La Semana Santa deja ocupaciones turísticas próximas al 90% en Gandia: "Hemos percibido un perfil de turista que, en estas fechas, solía optar por viajes al extranjero"

Gandia ha logrado cifras de ocupación y reservas próximas al 90% durante las vacaciones de Semana Santa, consolidándose cómo uno de los destinos preferidos para este periodo. Tanto el sector del alojamiento como el de la restauración han colgado, en gran medida, el cartel de completo ante la llegada masiva de visitantes.

En palabras de Luis Rodríguez de Rivera, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Gandia y la Safor, "La Semana Santa ha sido muy positiva para el sector hotelero gracias a la suma de visitantes particulares y a la consolidación de operativas deportivas, cosa que ha generado un pleno técnico de ocupación".

En cuanto a los campings y bungalows, la ocupación se ha situado entre el 80% y el 100%, respectivamente, confirmando el alta demanda en todas las modalidades de alojamiento.

El sector de la restauración también ha registrado cifras muy positivas. Para Amadeo Faus, presidente de Destísafor, "esta Semana Santa ha sido muy positiva para el sector hostelero de Gandia. El buen tiempo ha sido, sin duda, un gran aliado y ha contribuido que miles de personas hayan elegido nuestro destino para disfrutar de unos días de descanso".

Las actividades deportivas contribuyen a la afluencia de turistas / Àlex Oltra

Además, ha destacado que "hemos notado una gran afluencia de visitantes y, además, hemos percibido la llegada de un perfil de turista que, en otras ocasiones, en estas fechas, solía optar por viajes al extranjero". En este sentido, ha subrayado que "esto demuestra que Gandia es un destino competitivo, atractivo y con capacidad para ofrecer una experiencia gastronómica de calidad durante todo el año".

A estos datos se suma la gran participación en las numerosas actividades programadas con motivo de la festividad, que han contado con una excelente acogida por parte del público.

Paralelamente, durante esta semana, la mayoría de los establecimientos hoteleros han colgado el cartel de completo gracias a la operativa de estudiantes portugueses que han visitado Gandia durante estos días.

Los jóvenes de Portugal eligen Gandia

Se trata de una iniciativa que se desarrolla en la ciudad desde hace más de una década y que, en esta edición, reúne más de 6.000 visitantes, una cifra que vuelve a poner de manifiesto la capacidad de Gandia para atraer y acoger acontecimientos turísticos de gran volumen.

La regidora de Turismo, Balbina Sendra, ha valorado muy positivamente los resultados obtenidos durante estas fechas: "Estamos satisfechos con los resultados obtenidos. El sector ha valorado positivamente la campaña y ya estamos trabajando en los dispositivos que pondremos en marcha, que nos ayudarán a continuar ofreciendo al turista un destino completo que ofrece alternativas de ocio de todo tipo, como las que hemos desarrollado durante las vacaciones de Semana Santa".

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Respecto a la operativa de Hype Travel: "Gandia continúa consolidando su presencia en el mercado portugués a través de una operativa que, de la mano de Hype Travel, ya forma parte del calendario turístico de la ciudad y proyecta nuestra imagen entre miles de jóvenes visitantes", indica la concejala.