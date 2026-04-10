Benirredrà da un paso firme contra la LGTBIfobia: habilitará canales confidenciales para denunciar la discriminación

Benirredrà se planta ante los ataques al colectivo LGTBI. El ayuntamiento impulsa el primer Plan Local de Diversidad Sexual, Familiar y de Género para garantizar la igualdad real, defender los derechos humanos y construir un municipio donde sus cerca de 1.600 vecinos puedan vivir con «dignidad, seguridad y bienestar».

Entre las medidas que recoge el documento, detaca la creación de canales confidenciales -tanto en línea como presenciales-, en los que no solo el colectivo, sino también el resto de la ciudadanía, pueda realizar sus consultas, denunciar algún ataque o ser derivados a servicios especializados. Estas incidencias quedarán registradas y, a su vez, el personal realizará un seguimiento para observar cómo evoluciona el caso.

Benirredrà, como se expone en el plan, es «un pueblo pequeño», por lo que «en este contexto de proximidad, cada gesto, cada mirada y cada relación social tienen un peso especial». Por ello, el consistorio busca a través de estas medidas garantizar el respeto, la convivencia y la libertad de todas las personas de la localidad, un hecho que consideran una «responsabilidad colectiva y compartida».

El consistorio busca situar la diversidad en el centro de todas las políticas públicas, por lo que manifiesta su «tolerancia cero» ante las actitudes que discriminen al colectivo. Reiteran que este tipo de conductas, especialmente en municipios pequeños, se puede adoptar de formas muy sutiles, como el rechazo silencioso, la presión social o la dificultad para vivir la identidad con privacidad, pero pueden tener consecuencias graves. Por ello, insisten en la necesidad de visibilizar al colectivo y ofrecer las herramientas necesarias para evitar ese tipo de ataques o comentarios.

El apoyo no solo se brindará al colectivo, sino también a las familias. En este sentido, el consistorio creará grupos de ayuda para el entorno de los menores y adolescentes LGTBI+ e incorporará materiales sobre salud sexual inclusiva.

Más allá del apoyo al entorno, Benirredrà también formará al personal municipal en esta materia, desarrollará campañas y llevará a cabo talleres y actividades para prevenir microagresiones. Por otra parte, revisará y adaptará el lenguaje administrativo y elaborará un manual municipal de comunicación inclusiva con criterios basados en el lenguaje y la presencia de imágenes con familias diversas. Por ello, un grupo de técnicos revisará los carteles, las páginas web y los materiales para comprobar que se incorporan fotografías y terminología inclusiva.

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Foco en el deporte y el ocio

El plan, que el ayuntamiento estudiará periódicamente para comprobar que se cumplen todos los aspectos incluidos, pone el foco en el ámbito educativo, pero también en otros como el deporte y el ocio. En este sentido, el documento recoge que el consistorio busca convertir estas dos áreas en espacios de inclusión y respeto a través de la formación de entrenadores y monitores, la promoción de campañas o el fomento de la participación igualitaria. En los espacios culturales y la biblioteca, además, se crearán espacios temáticos o puntos de lectural LGTBI+.